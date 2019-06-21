杨文蕾：百年奥林巴斯用科技助力中国百姓健康事业发展

“百年功名难觅得”是奥林巴斯从创始之初就坚定的信念，即以匠人精神，方获百年之传世。自1919年创立至今，奥林巴斯已在世界范围内发展成为医疗、映像及科学事业领域位居国际领先地位的尖端精密光学技术企业，始终以"实现世界人民的健康、安心和幸福生活"为企业使命。

在公司创立百年之际，奥林巴斯（中国）集团董事长杨文蕾解读了奥林巴斯与中国的“不解之缘”。

奥林巴斯（中国）集团董事长杨文蕾

用科技“看见”中国胃

“国人肠胃健康意识薄弱，肠胃癌发病率高居不下。通过技术手段，精准掌握肠胃健康状况，对治疗肠胃疾病非常重要。”杨文蕾指出，中国人习惯趁热吃，比如潮汕地区居民更是热衷于喝滚烫的功夫茶、生滚粥。长此以往，食道和胃黏膜都会发生慢性损伤。此外，烧烤、火锅等过烫食物也容易诱发消化道病变。在人们享用美味佳肴的同时，不健康的饮食习惯、不卫生的饮食环境等也催生出了一系列的肠胃疾病。

杨文蕾介绍，为治疗国人的肠胃疾病并精准地找到病因，奥林巴斯在1972年被引入后就与协和医院进行合作，在中国开启了内镜检查先河。“1920年推出的旭号（Asahi）显微镜，1950年开发出世界上第一台具有实用性的胃内照相机，1980年开发出奥林巴斯超声内窥镜系统，2012年推出集成式外科手术能量设备THUNDERBEAT，2018年推出具有4K分辨率的外科手术内窥镜系统……”说起奥林巴斯历年来推出的产品，杨文蕾如数家珍。她进一步指出，奥林巴斯的发展一直以实现世界人民的健康，安心与幸福生活为使命，推动着全球医疗行业迈进的步伐。

杨文蕾表示，如今，作为消化道内窥镜领域技术和服务的综合提供商，奥林巴斯的全球市场占有率已超过70%。而在中国，奥林巴斯软式内窥镜的保有率为82.2%，硬式内窥镜、手术显微镜等产品在二级医院市场中的保有率高达34.6%、38.7%。“从某种意义上说，十个做内窥镜检查的人中，至少有八个使用了奥林巴斯的产品。中国的三甲医院基本都在使用奥林巴斯的消化道内窥镜”杨文蕾说。

“在为中国用户不断推出尖端光学科技产品的同时，奥林巴斯也在积极通过各项服务助力行业发展。自2009年起，在上海、北京和广州陆续成立了三所医疗技术培训中心（C-TEC），旨在提升中国医生对内镜安全有效使用的正确认识并为培养专业人才，提升行业人士操作技能构筑起优秀的培训平台。“杨文蕾介绍，目前已有超过数万名内窥镜手术的中国医师参与培训。此外，奥林巴斯还于2014年推出了内镜临床工程师培养项目，截至目前已在28个省116个城市培养了640余名内镜临床工程师。

据了解，针对中国肠胃疾病多发、频发，胃癌肠癌发病率高等问题，奥林巴斯积极传播“早发现、早诊断、早治疗”的肠胃健康“三早”理念，从2008年开始就组织并举办了众多内容丰富的健康公益活动, 希望以此唤起公众对肠胃健康的关注重视，树立科学健康观。例如从2010年起，倡议将每年十月定为“爱胃月”，宣传、普及科学的肠胃健康知识，帮助患者消除对肠胃镜检查的恐惧，培养健康的生活方式。同时，还邀请消化道领域专家举办健康讲堂、肠胃沙龙等系列肠胃健康知识宣讲活动。“截至到目前，这些形式多样，内容丰富的肠胃健康公益活动已经走过了全国四十多个城市，累计影响人数超过一亿。” 杨文蕾如是说。

AI智慧帮中国胃“数值化”

伴随科技的快速发展，当前医疗市场的革新迭代已进入一个全新的纪元，仅仅是技术和设备的更新已无法满足医疗领域的发展诉求，奥林巴斯通过发展AI技术实现了医疗的智慧化和数值化。今年2月，奥林巴斯宣布将在医疗内窥镜检查中导入AI技术，可将检查画面数值化，能够快速精准的判断病人检查部位是否有病变，病变是否为恶性以及今后病变的可能性，能大大提高早期癌症的诊断效率和发现率。

杨文蕾听取工作汇报

据了解，内窥镜检查技术对医生的主观经验十分依赖，尤其在基层地区，病灶复杂程度高、内窥镜医生稀缺、医疗水平参差不齐，导致漏诊、误诊的情况时有发生，严重影响癌症的筛查和预防效果。AI技术的出现，有望为基层内窥镜检查提供新的破题思路。奥林巴斯作为内窥镜行业的创新者，始终坚持将尖端技术同内窥镜相结合，不断推动内窥镜技术向前发展。对此，杨文蕾表示：“希望通过努力，能够将中国的肠胃检查带入新的时代。”

用“镜像”照亮健康中国

随着内窥镜微创技术的普及和内窥镜加工工艺的提升，内窥镜应用已覆盖消化内科、呼吸科、普外科等科室，成为不可或缺的医用诊断和手术设备。资料显示，全球内窥镜行业近年来发展迅速，2015年全球内窥镜市场已达164亿美元，预计到2022年，规模将达260亿美元，2024年将达283亿美元。

杨文蕾翻看工作笔记

“在医疗事业领域，奥林巴斯利用技术实现了内窥镜的扩大观察和图像强化观察，方便医生进一步发现病症。而在更需要微观观察的科学领域，奥林巴斯则通过精细图像或图像的合成，帮助科研人员观察到更加清晰的微观世界。”杨文蕾表示，“奥林巴斯在百年诞辰之际，将通过企业的经营与发展，不断为社会提供新的价值，为实现世界人民的健康，安心与幸福生活做出贡献。”

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）