江苏省中医院肝病科副主任中医师 车军勇

俗话说：“肝脏不好，未老先倒”。作为五脏之一，肝脏不仅是维持生命活动的重要器官，而且还主疏泄和藏血，具有疏通、条达、贮藏血液、调节血量等功能。肝脏的健康和人体健康密切相关，一旦肝不好，身体其他器官也会受到影响，从头到脚都会有信号。

两鬓白发、脱发、头皮屑 中医认为，“发为血之余”。当肝血不足，不能滋养头发时，就会出现头发干枯、断裂、白发等现象。肝火大，虚火上升，还会导致头屑丛生，怎么治疗都无效。

失眠多梦 不少人睡眠不好，表现为睡眠质量差、多梦，醒来时无精打采，这与肝脏有关。中医有“心主神，肝主魂”的说法，睡觉时应该是神魂归位。若神在魂不在，就是“魂不守神”，因此睡眠就会不好。

脸上长斑 前额、颧骨、眼皮上、口腔周围、上唇、脸颊等部位出现不规则且两边对称的黄灰褐色斑点，中医称为肝斑。怀孕女性较为常见，一般产后颜色会慢慢减轻，但肝胆代谢差者会一直存在。

面色发青、发黄、暗淡无光 当一个人体内毒素过多，肝脏解毒净化血液的能力就会下降，看上去面色发青、发黄、暗淡无光。

眼痛流泪、视力下降 肝的经脉上行于双目，所以视力有赖于肝气之疏泄和肝血之营养。如果肝的阴血不足，就会两眼干涩，甚至出现视力下降、模糊的症状；而在肝经湿热等情况下，很容易出现迎风流泪、眼睛肿痛等。此外，肝火过旺者会有眼睛发红、眼屎多、麦粒肿等表现。

指甲粗糙 中医认为，“肝主筋”。指甲是“筋”的一部分，所以毒素在肝脏蓄积时，指甲上会有明显的信号。肝血充足，则指甲坚韧明亮，红润有光泽；若肝血不足，则指甲软薄，容易脆裂变形。

经络不畅 肝血充盈，筋脉才能得其濡养，筋力充足，运动有力，关节活动灵活自如。如果肝血不足，筋失所养，常会出现手足震颤、肢体麻木、屈伸不利等症状。

月经紊乱 肝主藏血，女性肝血不足会使经期紊乱，如经期延长、经期推后，且月经量少。而肝不藏血，会促使经血下行，造成经期提前。

性功能下降 男性肝血不足，还会影响性功能，如性功能下降、阳痿、早泄等。

易怒 肝的刚强之性，主要体现在肝气上。如果肝气生发太过，则急躁易怒；若肝血不足，不能制约肝阳，稍有刺激，也容易大怒。（孙茜）