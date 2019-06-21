广东省中医院 张彩霞 胡世云

大多数人因为工作、学习繁忙，时间紧迫，早餐甚至午餐都是匆匆应付，把晚餐作为一天中最主要的一餐，鸡鱼肉蛋，生猛海鲜，欲将一天欠下的营养全加在这一餐。那么，晚餐到底该怎么吃呢？

晚餐最好酉时吃

网上流传着“过午不食”的说法，晚餐是少吃，还是不吃呢？其实，“过午不食”是佛陀为出家人制定的戒律，也叫做“不非时食”，即只能在规定的时间内进食，其他时间不可以进食。佛教认为，每天只用吃两次饭，这样才有更多的时间进行修行；另外，吃得少可以降低男女的爱欲之心。现在一些减肥人群也主张过午不食，每天下午2点以后就不再吃东西了，希望通过节食达到控制体重的目的。

“过午不食”只适合特殊人群，例如上面提到的修行的僧人。因为如果午餐后不再吃东西，那么到第二天早上6点，至少有16个小时没有进食。胃中食物消化吸收后，胃分泌的胃液会腐蚀胃黏膜，从而导致一些胃肠道疾病的发生。

那么晚餐到底什么时候吃，吃多少才合适呢？一般建议应该每天吃晚餐，进食时间宜在酉时（17点~19点），以18点~19点最佳。因为酉时是肾经当值之时，气血流注肾经，是人体贮藏精华、调养肾脏的最佳时间。晚餐中的食物可以提供人体气血精华，所以晚餐最好安排在酉时。

“暮莫实”“胃不和则寐不安”，晚餐应该少吃，且不能吃得太晚，以第二天早上没有明显的饥饿感为标准。因为人在睡眠后，身体的代谢功能降低，胃肠蠕动减弱，若晚餐吃得太多，不但会加重胃肠道负担，胃肠道因过度疲劳而生病，还会干扰大脑皮层的工作而妨碍睡眠。对于晚餐后还要进行长时间工作或学习的人，一定要吃好晚餐，补充足够的营养。

中国晚餐吃什么

古人提出“早咸晚甜”。从中医理论讲，食物有五味，入五脏，咸入肾，甜入脾，养胃的饮食宜早餐吃咸，晚上吃甜。晚上可以饮一杯蜂蜜水，有清肠养胃、润肺养颜的作用。蜂蜜水对胃酸分泌具有双向调节作用，可以增加胃酸帮助消化，还可以中和胃酸保护胃黏膜。

一般人群的晚餐总热量以占全天的30%左右为宜。在食物的选择方面，晚餐尽量吃些清淡、易消化食物，多吃蔬菜、水果和豆制品，少吃脂肪类食物，动物内脏少吃，同时还要荤素搭配得当。这样既能帮助消化吸收，又能提供人体所需要的营养物质，有利健康。下面推荐几款晚餐食谱：

山西小米粥

山西晋南的晚餐大多数是小米粥，配馒头及炒蔬菜。

小米含有多种维生素、蛋白质、氨基酸和碳水化合物，小米粥的膳食纤维是大米的4倍，可以有效预防便秘。小米入脾、胃和肾经，晚上喝小米粥可以养脾胃、补肾精；小米中还含有大量的铁元素和氨基酸，所以可以补血、补气，帮助睡眠。炒蔬菜包括醋熘土豆丝、酸辣大白菜等，陈醋炒的蔬菜可以增加粗纤维，山西的陈醋是以高粱为主料进行酿制的，还可以帮助消化，软化血管，散瘀止血和解毒。

潮汕砂锅粥

广东潮汕的砂锅粥是远近闻名的。每到夜晚，在潮汕地区会看到很多人晚上出来喝粥。当天各种新鲜的海鲜或者肉类，都是粥的食材，如螃蟹粥、鱼虾粥等。粥的主材是大米，大米含有蛋白质、脂肪和淀粉。中医认为，大米性平、味甘，入脾、胃和肺经，具有补中益气、健脾养胃、除烦渴的作用。肉类或者海鲜含有大量的维生素和蛋白质以及钙，有些鱼类还含有丰富的不饱和脂肪酸，可以降低血脂，保护心脏。砂锅粥口味清淡，容易消化和吸收，砂锅传热快，散热慢，保温时间长，可以长时间保持食物的鲜美味道。

柠檬鸭

柠檬鸭是广西南宁武鸣一带的特色美食，它的主料是鸭子，配料是酸藠头、酸姜和酸辣椒，以及山黄皮和咸柠檬。鸭肉含有大量的蛋白质，比猪肉中的含量还高。鸭肉可以滋阴降火，酸藠头和酸姜、酸辣椒可以消化鸭肉中的油脂，醒脾开胃，帮助消化。

这个夏天晚餐吃什么

夏天天气炎热，多雨湿重，影响人的胃口。所以，晚餐的饮食应尽量以清淡、易消化和吸收的食物为主，少食生冷及煎炸食物。生冷的食物容易引起腹泻及胃痛，尤其是刚从冰箱里取出的食物，宜在室温下放置一段时间再食用；煎炸的食物比较香，但是油腻，不易消化，而且炎热天气食用常会引起咽喉疼痛、口腔发炎等。

下面介绍两款适合夏季的营养晚餐：

小米杂粮粥

原料：小米100克，绿豆20克，黑豆20克。

做法：黑豆提前4小时泡好，将小米、绿豆清洗干净，一起放入锅中（最好是高压锅），煮好后趁热食用。

小米入脾、胃和肾经，可以养脾胃、补肾精，补血补气，帮助睡眠。黑豆入肾，具有清热解毒、补血养肾和抗衰老的作用。绿豆可以清热解暑，保护肾脏。小米杂粮粥非常适合夏季晚上食用，配合蔬菜和肉类，使得营养更加均衡。

清蒸鱼虾

原料：鱼一条或者虾一斤。

做法：将鱼或者虾清理干净，放在蒸盘中，加入姜丝（鱼则加少许蒸鱼豉油、葱丝、盐及一小勺料酒），开大火蒸8~10分钟，取出。

鱼和虾都富含优质蛋白质，以及人体必需的氨基酸，比其他肉类更加容易消化和吸收。再配些大米以及蔬菜，既可以满足身体的需要，也不会增加脾胃和肾脏的负担。