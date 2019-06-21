全球20亿人缺乏基本卫生设施
记者6月20日从世界卫生组织驻华代表处获悉，世卫组织和联合国儿童基金会近日发布的一份报告显示，自2000年以来，已有21亿人获得基本卫生服务，但在世界许多地方，产生的废物并没有得到安全管理；20亿人仍然缺乏基本卫生设施，其中七成人生活在农村地区，1/3生活在最不发达国家。
世卫组织的这份联合监测报告还显示，自2000年以来，全球约有18亿人获得了基本饮用水服务，但这些服务的可获得性、可用性和质量不甚平等。全球露天排便的人口比例已从21%降至9%，23个国家已接近消除。然而，仍有6.73亿人在露天排便，39个国家的露天排便人数不降反升，其中大多数在撒哈拉以南非洲。
此外，该报告重点介绍的新数据显示，全球每年有29.7万名5岁以下儿童死于与饮水、环境卫生和个人卫生欠佳相关的腹泻病。卫生条件差也与霍乱、痢疾、甲肝和伤寒等疾病的传播有关。“缩小供水、环境卫生和个人卫生在可及性、质量和可用性等方面的差距，应成为政府筹资和规划战略的核心。”世卫组织公共卫生、环境和健康的社会决定因素司司长玛丽莲博士说。 （记者张磊）
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