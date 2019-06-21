“以毒攻毒”治重症肌无力

“住在ICU的那段时间，每周一裘教授下门诊后都会来为我作中医诊疗，靠着他的中药，我度过了生命的艰难时刻。”6月15日是第六个全国重症肌无力关爱日，曾经的重症肌无力患者，31岁的丽丽特意赶到浙江省中医院病友会现场分享自己的抗病故事。

让丽丽走出ICU重获新生的裘教授是浙江省名中医、浙江省中医院神经内科专家裘昌林，已过古稀之年的他临证近50年，在重症肌无力治疗上积累了丰富的临床经验，并研制出治疗重症肌无力的规范化制剂——炙马钱子胶囊。

“我希望尽最大的努力延长患者生命、减少他们的痛苦。”裘昌林说。

重症监护室的无声约定

2013年夏天，丽丽出现咀嚼无力、四肢无力等症状，在当地医院确诊为胸腺瘤并发重症肌无力，胸腺瘤做了手术，肌无力一直没有得到有效治疗。

2017年7月，丽丽的呼吸肌“罢工”了，几天内出现吞咽困难、四肢无法移动的症状，住进浙江省中医院重症监护室行气管切开术。“不能说话不能动，只能靠呼吸机活着，太痛苦了。”丽丽回忆。

裘昌林的接诊终结了丽丽的痛苦。每周一下门诊后，他都会到ICU，询问丽丽的身体情况，为她诊脉、看舌象，开出疏肝解郁、理气畅中的中药方剂配合治疗。两个多月后，丽丽的呼吸功能改善，对呼吸机的依赖降低，脱机时间从每天一两个小时延长至10个小时，还能在康复医生帮助下从床上坐起来。治疗两个月后，丽丽出院了。

开创马钱子治疗重症肌无力先河

裘昌林多年来潜心研究中医药治疗重症肌无力的方法，在临床治疗时辨病辨证相结合，治病与治心并重。他认为病位涉及脾、肝、肾三脏，而主要病机是脾胃虚弱，所以重视调理脾胃。他注重患者的心理调适，在治疗躯体疾病同时，注重心理疏导。在辨证论治同时，还结合现代医学的理论和方法，将辨病与辨证有机结合，并配合疏肝解郁、理气畅中的中药，或清泻肝火、或化痰散结、或活血化瘀，尤重清泻心火。

裘昌林用这样的方法使众多重症肌无力患者获得新生，年纪最小的2岁，最大的85岁。

“重症肌无力患者不少，门诊最忙时要看50多个号。”从医50年，裘昌林永远忘不了当初决定研究这类疾病的初衷，“经常有不少患者不知道去哪个科室治病，只能任由病情发展。”

裘昌林根据多年临床经验，就马钱子的用法、用量、毒副反应的防治、药物的炮制以及量效关系等深入研究，研制出中药制剂炙马钱子胶囊。他介绍，马钱子有消肿散结、通络止痛作用, 其强筋起痿作用尤为明显，现代药理研究证实, 马钱子中的主要成分士的宁能选择性地提高脊髓兴奋功能, 治疗剂量能使脊髓反射的应激性提高, 反射时间缩短。神经冲动容易传导, 骨骼肌的紧张度增加, 从而使肌无力状态得到改善。

“马钱子性虽有毒, 但只要经过严格地炮制、合理地用药,完全可以避免中毒。”浙江省中医院神经内科主任中医师裘涛说。

2013年4月，马钱子胶囊制剂获浙江省食品药品管理局制剂注册批件，同年6月，“马钱子胶囊及制备工艺”获得中华人民共和国国家知识产权局发明专利证书（CN102048825B)，该制剂成为全国唯一的规范化制剂，裘昌林开创了剧毒药马钱子治疗重症肌无力的先河，治疗眼肌型和轻度全身型等类型的重症肌无力疗效满意。

37岁的马女士患重症肌无力有严重复视、眼皮耷拉等症状，风一吹就感冒。裘昌林就采用炙马钱子胶囊配合中药汤剂调补脾胃、增效减毒、扶正固本进行治疗。炙马钱子胶囊要以小剂量渐加量法分次服用，观察药物有效反应，适时调整剂量的用药经验。轻症重症肌无力可单药控制，对重型重症肌无力予以辅助治疗，可明显减少西药用量及相关毒副作用，提高疗效。

马女士一开始以每日三次，每次一粒（0.2g）的剂量服用，一段时间后根据病情酌情增加用药，待她肌肉出现轻微跳动，再维持原用量。经过5年治疗，如今，马女士已结婚生子，儿女双全。“我恢复得很好，现在喜欢做瑜珈、爬高山、打排球，还和全家参加过马拉松欢乐跑。”

患者康复后投身“杏林”

遇上一位好医生，有时可以改变患者的人生轨迹。裘昌林10年前曾经治疗过的两名女性患者，与他成了同行。

“两个孩子分别来自临安和余杭，在高中时确诊为重症肌无力，中医药治疗后病情有效缓解，对中医药充满感情，都考入中医药大学。”提到这件事，裘昌林语气十分欣慰。

如今，这两名患者都学有所成，一名成为杭州市临安区中医院的针灸科医生，另一名研究生毕业后，在浙江省中医院B超室工作。

丽丽说，在重症肌无力患者心中，裘昌林是帮助战胜病魔的希望。而作为治疗重症肌无力方面的权威专家，裘昌林是学术经验的传播者，在中西医结合重症肌无力诊治的研讨班中，为更多的重症肌无力患者带来重生。（于伟）