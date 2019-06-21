老人喝药酒 中毒险丧命

很多人都喜欢喝药酒，认为药酒有强身健体的功效。近日，平湖一位六旬老人因为喝了一杯药酒下肚，险些丧命。

当天，一名家住独山港镇的六旬老人被家人紧急送进平湖市第一人民医院急诊抢救室。医院急诊科主治医师陈伟平介绍：“这个病人到我们抢救室的时候，有狂躁的状态，他们家属要两三个人才能按得住他，口齿不清。”医生怀疑会不会是脑炎、脑膜炎这类的情况，因为老人出现了烦躁、精神异常。

医护人员一边积极救治，一边询问家属病人发病情况。家属称，老人中午喝过药酒，并将浸泡在酒里的药材拿给医生看。通过辨识，医生发现这药材名叫毛曼陀罗，其花果富有迷幻药的特性，是药也是毒。

“当时诊断就相对比较明确了，就是药物中毒，它里面含罂粟碱还有麻黄碱类的药物，更多的是拿来做镇痛麻醉类的药品，一般人吃极小的量都会出现一个比较严重的中毒症状。医院急诊科主治医师陈伟平说到，其实这根本达不到老爷子所期望的进补强身的作用，所以服用这种药酒还是要特别谨慎的。

经过医护人员积极救治，第二天老人终于完全恢复清醒，目前已经康复出院。据老人说，这药酒的方子是别人给的，药材浸泡一年多了，原本是外用的，那天他第一次拿来喝。老人的儿子说：“这个是擦风湿的，他觉得擦了效果不是很好，他心想用酒浸泡的问题不大的，应该喝喝也可以，就喝喝看，喝了二两左右，中午11点多喝的，12点多他睡了一觉，睡到1点多觉得头不舒服，走下来就倒在门口不行了，幸亏有人看见了，没人看到就完了。”

阿德说：市民在家自制药酒前一定要请教正规中医师辨证论治后，根据各自体质配制，中药也务必到正规医疗机构或药房购买，以免买到假药、劣药及错误使用药物。