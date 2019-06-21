前不久，一则新闻令人心痛，四川宜宾市天堂沟的10岁男孩，被一只马蜂蜇了，在送往医院路上，孩子永远离开繁花似锦的世界。据说孩子当时是在自家二楼，然后一只马蜂从窗外飞进屋子蜇了他，当时没有意识到问题的严重性，毒性开始发作了才跑下楼跟大人说自己被蜂子蜇了，那时身体已经开始变色。

家长赶紧把孩子往医院里送，才送出几公里还没到医院，孩子就没有了呼吸。

在此提醒大家，随着天气炎热，各种虫蛇毒物活动频繁，无论大人还是小孩都要注意安全，若是不幸被蜇伤，一定要及时处理！

蜜蜂和马蜂的区别

马蜂学名胡蜂，也称黄蜂。与蜜蜂不同，蜜蜂的刺上面有倒勾，蜇人之后会将刺留在被蛰的人身上，自己的部分内脏也被带出来，蜜蜂过不了多久就死了。而马蜂的刺是反复使用的，也就是扎人之后还能拔出来，于是它可以反复蜇人。它分布广泛、种类繁多、飞翔迅速。马蜂身长最大能达到五六厘米，尾部的毒针有一厘米多长。受到惊扰之后，马蜂的毒针在蜇人的时候就像缝纫机针头缝线连续多次向人体注射毒液，之后，毒液便会顺着人体的毛细血管迅速流向全身。毒液有致溶血、出血和神经毒作用，能损害心肌、肾小管和肾小球。

遇到马蜂如何躲避

一般情况下，马蜂通常不会主动攻击人，零星几只蜂在身边飞舞骚扰时不必理会；蜂停落在肢体上时，轻轻抖落即可，切勿拍打。市民最好不要主动去挑逗马蜂，更不要去捅马蜂窝，以免受到马蜂的攻击。

如被马蜂攻击，千万不要狂奔，以免马蜂群起而攻之。最好的办法是就地趴下，用衣服盖住头、颈等暴露部位，或把衣服在天空抡几圈后，扔向远方，吸引蜂群追赶，人则反方向跑。

如果马蜂围攻你或者有人被围攻了，可以用烟熏的方法把它们熏走，用明火去烧是没有用的，应当用烟熏。

注意：马蜂对化妆品、食物调料中的香味剂等气味比较敏感，易攻击使用芳香浓郁化妆品的人，建议女性朋友外出游玩时，尽量少喷花香味的香水，也可随身携带防毒蜂蜇伤的药水。此外，平时着装最好偏浅色，不易引起马蜂攻击。

被马蜂蛰了怎么办

马蜂的毒性有多大呢？可以用农村里很多老人的话来形象说明：“10只马蜂蜇死一头牛”。

如果不慎被马蜂蛰伤，可以用针或镊子挑出蜂刺，但不要用手拔或挤压，以免剩余的毒素进入体内。及时用清水冲洗，然后涂一些如皮炎平之类的药膏。用冰块敷在蜇咬处，可以减轻疼痛和肿胀，然后去医院进行下一步处理。千万不要使用红药水和碘酒涂抹伤口，不但不止痛，还会加重伤口。

一旦出现头晕、恶心、呕吐、喉头水肿、呼吸困难等症状，立即就医。另外，一些过敏体质的人被马蜂蜇伤后，可能会休克，这样的病人应立即送往医院进行抢救，否则会出现生命危险。（吕曙映）