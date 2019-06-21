肩痛一周倒地猝死 “肩痛”或与心梗有关

肩膀有些疼痛，很多人习惯性地认为是颈椎病或是肩周炎，没什么大不了。其实，它有可能是身体发出的救命信号！近日，从安徽来南京做生意的张先生就因为小瞧了肩痛背后潜藏的危机，错过了救治的最佳时机，等到突然晕倒被送到医院抢救时，已经回天乏力。

肩痛一周，倒地猝死

据了解，张先生今年40岁，半个月前到南京洽谈生意。事发前一周，与他同行的家人听他抱怨说自己左肩疼痛，而且还出现一阵阵的钝痛。以为是颈椎病犯了，加之身在外地，为了省事，张先生就到宾馆附近的小诊所按摩了几次，然而肩痛不见缓解。6月5日下午，正在忙碌的张先生突然晕倒在地，神志不清，口吐白沫，慌乱的家人赶紧拨打了120，将他送到医院急救。

“由于事发在院外，现场又没有实施及时有效的救治，等到患者被120急救车送到医院，人已经不行了。”当天值班的江苏省中医院急诊科仲跻巍副主任医师回忆说，患者入院时瞳孔散大，心脏停跳，没有任何生命迹象，医护人员立即投入抢救，采取了包括胸外心脏按压、气管插管、注射肾上腺素在内的一系列复苏措施，前后持续了一个多小时，却依然没能挽回患者年轻的生命。

忽视了心脏的“救命信号”

张先生的家人怎么也想不通，平素身体素质较好的张先生为何会遭遇猝死？仲跻巍副主任医师分析，患者猝死很可能与心梗有关。“患者床边肌酐蛋白检测结果为0.46ng/ml，而正常值是0.023ng/ml，足足高了20倍，意味着心脏受损。另外事发前患者左肩持续疼痛，可能就是以肩痛为主要疼痛点的不典型心梗症状。他表示，很多人误以为只有胸闷、胸痛才是心肌梗死，其实不然，临床上有30%的心肌梗死患者症状并不典型，容易误诊。心梗不典型症状包括牙痛，上肢、左肩疼痛，上腹部剧烈疼痛、恶心呕吐，出冷汗等。

心梗并非冬天的“专利” 夏季也要预防

许多人将冬季看做是心梗的高危季节，其实，在炎热的夏季，心肌梗死并不少见，尤其是在闷热难当的酷暑，医院急诊室里心肌梗死患者数量会猛增，多以中老年人为主。

专家表示，夏天天气炎热，体能消耗较大，身体就会大量出汗，而在这个时候如果没有补充足够的水分就会导致身体缺水，让血液变得比较浓稠，对于一些冠心病患者来说，就会导致冠状动脉供血量不足而出现心绞痛，心绞痛在发生的时候如果严重就会导致急性心梗的出现。另外夏季闷热难耐，休息不好，交感神经兴奋，心跳加快，血压升高，也是导致心肌缺血加重的原因。此外，高温下吃冷饮或冰冷食物，血管受冷突然收缩，也容易诱发心梗。

（通讯员 孙茜 记者 杨彦）