17个月宝宝误吸鱼骨，咳喘4个月

近日，文文（化名）被焦急的家人带到江苏省妇幼保健院（江苏省人民医院妇幼分院）的儿科就诊，此前，只有17个月大的文文已经因为连续咳嗽气喘4个月辗转了南京多家医院，却依然不见好转。

儿科卢秋穗主任医师接诊后，首先怀疑患儿的病情是一般常见的喘息性支气管炎，但是考虑到文文病程长，在外院已多次进行激素和其它平喘药、抗生素治疗，疗效却并不理想，卢主任认为需进一步排查其他原因，所以让文文做了CT检查。果然，CT结果显示文文的支气管有异物阻塞，看形状很可能是某种动物的骨头。经过仔细询问家长得知，在4个月前，家人曾经给文文喂食过鳝鱼汤，因为误以为鳝鱼没有鱼刺，所以根本没有怀疑过文文可能会是吞入鱼骨头。

6月17日，儿童呼吸系统疾病专家丁蓉副主任医师、卢秋穗主任医师、朱海霞护士长、彭开珍副主任护师等密切协作，为文文进行了手术，通过电子支气管镜准确找到了异物阻塞的位置，并成功取出了一根长约1cm的鳝鱼脊椎骨。目前，文文的恢复情况良好。（通讯员 宋淼 刘冬冬 记者 杨彦）