首批鼓励仿制药品建议清单公示 多种抗癌药和短缺药入选

人民网北京6月21日电 据国家卫健委官网消息，为落实国务院办公厅《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》和国家卫生健康委等12部门《关于印发加快落实仿制药供应保障及使用政策工作方案的通知》有关制定鼓励仿制药品目录的部署和要求，国家卫健委联合科技部、国家药监局等部门组织专家对国内专利到期和专利即将到期尚没有提出注册申请、临床供应短缺（竞争不充分）以及企业主动申报的药品进行遴选论证，提出并公示第一批鼓励仿制药品目录建议清单，共包括34种药品。

在这份清单中，囊括了多种抗癌药、罕见病药物以及此前曾出现短缺的药品等。例如，伊沙匹隆、氟维司群为乳腺癌治疗药物，利匹韦林、阿巴卡韦为抗艾滋病毒药物，阿托伐醌为对抗疟药物，尼替西农则用于治疗儿童罕见病，遗传性酪氨酸血症。另外，白血病患儿服用的巯嘌呤、用于治疗类风湿关节炎的甲氨蝶呤片等廉价短缺药物也包含在内。（实习生 蒋凤祥）