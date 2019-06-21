加快普及绿色包装，从源头为快递垃圾减量

“近年来，一些快递企业也在探索研发环保型快递包装。然而，一来相关技术、规格标准并不统一，且缺乏强制性，成本也有待降低；二来快递包裹数量继续增长，过度包装等问题依然突出。这导致实际效果有限。一定程度上说，快递包装的绿色化，也陷入了与‘减塑、限塑’同样的尴尬之中。”

“简书”式包装、可充气式快递袋、秸秆材料餐盒……未来，北京市民在收到快递外卖时，很可能会见着这些充满设计感的绿色环保包装。近日，北京市启动2019年节能宣传周，同时发布首届绿色包装设计征集活动的多个优秀作品。据悉，这些优秀的绿色包装设计作品，将被推动到实际应用中。

快递物流业已经成为国民经济的基础设施。有统计显示，去年全国快递业务量突破500亿件包裹，并且仍在以较快的速度增长。刚刚过去的6.18，就同样迎来了一个快递包裹的“井喷期”。快递业务的迅速增长，对应的是近年来不断提升的消费需求以及消费者的网购便利，但与此同时，巨量快递包裹带来的环保压力，也越来越突显。在这一背景下，今年北京的节能宣传周突出绿色包装设计，颇具现实针对性。

相关统计数据表明，在中国特大城市中，快递包装垃圾增量已占到生活垃圾增量的93%，部分大型城市也在85%至90%之间。与此对应的一个数据是，2017年，包装快递所用纸板和塑料实际回收率不到10%，包装物总体回收率不到20%。不难看出，当前的快递垃圾处理面临着量大而回收难的痛点。事实上，快递垃圾回收率不高，也是世界性问题。正是因为这一现实，推动快递包装的环保化、绿色化，从源头为快递垃圾减量，是必须攻破的一关。

这方面其实并不缺乏相关政策的要求。如《快递业发展“十三五”规划》就提出，到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系；《电子商务法》中也明确，“快递物流服务提供者应当按照规定使用环保包装材料，实现包装材料的减量化和再利用”“支持、推动绿色包装、仓储、运输，促进电子商务绿色发展”。

但是由于缺乏细化的标准，以及真正环保型的快递包装应用仍然不足，快递垃圾的减量并不明显。我们看到，近年来，一些快递企业也在探索研发环保型快递包装。然而，一来相关技术、规格标准并不统一，且缺乏强制性，成本也有待降低；二来快递包裹数量继续增长，过度包装等问题依然突出。这导致实际效果有限。一定程度上说，快递包装的绿色化，也陷入了与“减塑、限塑”同样的尴尬之中。因此，这一块不能只有快递行业的“自觉”。相关部门既要制定更具实操性的环保包装标准，也要通过实在的政策引导，推动环保快递包装从技术研发到应用的全流程发展，真正让快递大国成为快递环保强国。

事实上，鉴于快递行业已经成为物流基础设施，该行业的发展必然不能只完全依靠企业的“自我调节”。在推动硬件设施完善和快递包装的环保化方面，“有形之手”应该有更多的引导乃至投入。当前不少地方也在推动垃圾分类，能否借助这个机遇，一同推进快递垃圾从源头环保设计到后期回收上的全链条进步，值得探索。

在可见的未来，快递业仍然将处于一个上升期。对应的环保问题，终究无可回避。只有政府、企业、个人，都扮演好各自应该扮演的角色，垃圾减量才能真正成为现实。但从解决问题的效率来讲，快递包装材料的环保化并普及，或许才是至为关键的一环。这个问题，需要政府和市场一同努力。（朱昌俊）