连“种”3店 三棵树“扎根”北京
2019年6月18日，三棵树与北京兵静科技有限公司在十里河闽龙广场共同举行开业典礼，连开三家店面。北京兵静科技有限公司董事长楚文兵表示，“将用优质的商品、合理的价格，与三棵树逐渐打开北京市场”。
三棵树北京三店开业庆典
闽龙广场总经理耿志勇表示：“三棵树提出‘健康漆’的概念，为每个家庭提供更加健康的涂装产品，健康、绿色、自然是三棵树一贯坚持的理念，三棵树做的不止是产品，更是向每一位消费者传递健康的理念。闽龙广场将携手三棵树打造‘健康环保家’，为广大消费者提供优质的涂装产品和温馨体贴的服务。”
据了解，三棵树创立于2002年，总部位于福建莆田，以打造内外墙涂料、防水、保温、地坪、施工“五位一体”的绿色建材一站式集成系统为核心。“新门店的拓展，将提升三棵树在北京市场的竞争力。”三棵树装修漆事业部总经理匡正三表示，2019年三棵树将大举进攻百大核心城市，打造“产品+服务”的双门驱动模式，与阿里巴巴、京东、腾讯打造新零售体系。
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