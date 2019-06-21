失眠、变胖、患癌风险高，睡觉不关灯危害竟这么大

晚上睡觉时暴露在人造光线中会提高女性体重增加的风险，从而导致超重和肥胖。近日，美国医学会内科医学期刊(JAMA Internal Medicine)发布的新研究显示，有开灯或者看电视入睡习惯的女性，体重增加的几率增高17%。

研究人员对美国44000名35至74岁之间的女性，进行5年跟踪调查。依据她们接触夜间人造光源的程度进行分类；光源从小夜灯、收音机电子钟、街上照进来的光到电视及房间灯。

研究发现，开电视或房间灯睡觉的女性腰围相比于那些睡觉时没有暴露于任何光线的女性要宽41.6%至50.5%。

开灯睡觉为什么会成胖子?

“人造光如开灯、看电视等在夜间会对褪黑素的分泌造成直接影响，影响激素分泌平衡，从而会扰乱睡眠、破坏昼夜节律，进而打乱生理时钟，刺激食欲，可能导致体重增加和肥胖。”

北京回龙观医院精神病学主任医师陈大春解释。

褪黑素是一种非常重要的神经内分泌激素，晚上开始分泌，凌晨两三点达到高峰。褪黑素可改善睡眠质量，促进人体深睡眠。陈大春解释，若晚上开灯、熬夜、开电视睡觉，褪黑素分泌会严重下降，造成入睡困难或无法入睡、浅眠易惊醒等问题，造成体内分泌失去平衡。

睡觉不关灯产生诸多危害

睡觉不关灯，对我们的身体危害很大，很容易导致其他疾病，除了会变胖外，还有很多不良影响，陈大春讲道。

降低睡眠质量。晚上开灯睡觉会使体内分泌出现紊乱，会使人骚动不安、情绪不宁，人体容易出现疲劳，很难真正的进入深度睡眠，睡眠质量差，容易导致神经衰弱、失眠等。闪烁的电视机或电脑屏幕还会让大脑兴奋，影响睡眠。

损害视力。晚上开灯睡觉，会使得瞳孔无法真正得到放松休息，光线对眼睛的刺激会持续不断，眼睛肌肉和神经一直处于紧绷状态，容易导致眼睛近视和视网膜损伤，甚至是增加白内障出现几率。

引起孩子性早熟。光照时间过长会导致人体分泌的褪黑素数量减少，导致女孩体内卵泡雌激素提前出现分泌，孩子的胸部会过早的隆起等等性器官提早发育。

增加患癌几率。褪黑素对于人体的作用非常的巨大，不仅能够降低血压、减缓心跳，同时还可以增强我们身体的免疫能力，起到杀死癌细胞的作用。若褪黑色素的分泌受到抑制，身体内的癌细胞和肿瘤细胞可能会裂变生长，增加患癌症的几率。

循序渐进改变开灯睡觉的习惯

如果习惯晚上开灯睡觉的话，陈大春建议可以通过这些措施减少灯光带来的危害。

改变灯光的颜色。如果晚上一定要开灯，可用眼罩等避免光污染，也可用一些暖色小夜灯代替强光灯，如红色或橙色。这种色调的灯光较柔和，对人体刺激较小。

注意日常饮食。平日里多吃一些新鲜的水果和蔬菜，增加维生素的摄入量，加强锻炼，强健体魄，提高人体免疫力。

循序渐进改变习惯。对于习惯了开灯睡觉、缺乏安全感的人，可采取循序渐进的方式将开灯睡觉习惯改掉。如先开亮度小一点的灯，慢慢习惯后再将灯都关掉。

补充适量的黑色素。若问题较严重，可通过补充一些补品来增加人体中的褪黑素含量。陈大春提醒服用黑色素，应在医生的指导下服用，不能够擅自做主。(健康时报网端部记者 孔天骄)