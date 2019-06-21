首届CHINAFIT健身行业拔河联赛(北京站)落幕
日前，由中国拔河协会和CHINAFIT健身大会联合主办的“首届CHINAFIT健身行业拔河联赛——北京站”在国家会议中心举行。此次比赛主办方邀请了国家队队员与现场观众进行互动，参赛队伍由来自北京各个健身俱乐部的成员以及社会健身爱好者组成，共分为八组，每组队员三男一女。比赛由抽签分组决定比赛顺序，实行淘汰制晋级方式。
参赛队伍正在进行比赛
国家队与现场观众互动
获奖队伍合影
随着裁判员吹响比赛哨音，预选赛开始。赛场上的队员们表现出的毅力、韧性、协作精神深深地感染了在场的每个人，他们用自己独有的方式诠释了“团结”的意义。替补选手自发组成啦啦队，为比赛队伍加油呐喊。在总决赛前，国家队队员与现场观众进行了互动，并给总决赛的队员示范讲解了比赛技巧。
经过三个小时的激烈比赛，锐健身1队、 锐健身2队和中奥金苗队分别获得本次比赛的前三名。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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