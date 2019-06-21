交往三个月，再说“我爱你”

恋爱关系中，当你确定已经爱上对方，总想着说出那句“我爱你”时，将是一个无比甜蜜、又具有里程碑意义的时刻。但也有人担心自己说得太早，如果对方不予回应怎么办？其实，这不仅是时机选择的问题，也是对恋爱心理的把握。下面3个小建议能帮你轻松应对。

至少等待三个月。恋爱和人的大脑有关。恋爱初期，只要一想到或一看到恋人，大脑边缘系统就会受到刺激，从而分泌更多的多巴胺，给人带来兴奋的体验。有关多巴胺还有一个现象，那就是一旦我们得到想要的，它的分泌水平就开始下降。在恋爱关系中，随着时间的推移，多巴胺的分泌会逐渐减少，最初阶段的浓烈感情也会变淡。了解这一事实，可以帮助恋爱中的你学会分辨与等待。

基于此，美国华盛顿的情感关系治疗师丽贝卡·蒙哥马利博士建议，至少等待3个月再说“我爱你”。因为恋爱进展顺利时，双方的倾慕是自然而易得的。但面对压力时，例如一方生病、工作不顺或状态不好时，正是考验双方感情的时机。多一些共同经历能帮你真正深入了解对方，所以，适度等待是值得的。

当你的心态从“我”变为“我们”。和谐的两性关系如同粉色与蓝色交织为紫色一样。当你的思维方式从“我”转换为“我们”，说明你已经做好了准备，愿意调整或放弃以自我为中心，更多倾听和满足对方的需求，也愿意分享更多自己内心深处的想法。在恋爱乃至婚姻关系中，更多的时候，我们要面对的，不是对错，而是差异。拥有“接受彼此差异、两人共同面对”的心态，是说出“我爱你”的必要心理历程。

对结果零期待时再说“我爱你”。你说出了“我爱你”，而对方却没有做出相同的回应。你的感受如何？如果你因此生气或者愤愤不平，恐怕距离真爱还有一段距离。只要对方也在努力发展这段情感，就值得你耐心等待。如果你在说出“我爱你”时，不期待对方的回应，反而可能有无心插柳柳成荫的效果。因此，爱情需要一些耐心和等待来细细打磨，感情才能发出持久而美丽的光芒。▲