育儿，三分教七分等
李 爽
现代社会，想进好学校、好单位，高分数就好比一个门槛。接踵而来的，是家长们对孩子高分成绩的“膜拜”，甚至将其作为评价孩子优秀与否的唯一标准。在中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳看来，这种衡量方式对孩子身心成长来说，伤害很大。
美国哈佛大学曾提出过一个“多元智能理论”，认为人类的智能分为语言、数理逻辑、空间、运动、音乐、人际、自我认知、自然探索等多方面，且处于不同年龄阶段，各有所长。比如，孩子在小学的学习以逻辑思维为主，可能对数语外等纯知识内容并不擅长。著名作家郑渊洁在儿时写作能力并不突出，但这并没有影响他日后成为一个优秀作家……家长如果只关注到孩子的成绩，并不重视他们其他方面的培养，结果只会让孩子变得没有自信。
从孩子个体发育来看，有些孩子暂时性的成绩差，可能与生理结构也有关。人类的大脑分为左脑（又称“学术脑”，处理逻辑、数字及分析等理性信息）和右脑（又称“艺术脑”，负责想象力、阅读和图像等感性信息），右脑一般在6岁前高度发育，15岁后基本定型；左脑6岁时初步发育，15岁逐步完善。而有些家长却不懂这个规律，在孩子右脑高度兴奋时，非要其补习奥数，“拔苗助长”式的刺激左脑发育，这不仅让孩子无法快乐学习，还浪费了孩子在其他方面的天赋，最后什么都学不好。把成绩作为标准，忽略心理、情绪上的问题，还会让孩子在进入大学或踏入社会时逐渐暴露出心理问题。
“三分教，七分等”，孙宏艳表示，教导孩子要有等待意识。不要因为孩子没考好，马上就有情绪变化，这会让孩子没自信，以后遇到问题时就认为自己不行。事实上，寓教于乐并非难以做到，关键是家长要摆正观念。
1.找准孩子兴趣点，与学习做结合。兴趣是驱动学习的内在动力，孩子的兴趣在文学上，那就多培养阅读和写作，对自然科学着迷，那就多开发空间想象力。
2.学会等待。孩子成绩不好，要主动和他们一起发现学习上的漏洞，探讨薄弱环节；面对阶段性的成绩下滑，不要唠叨，试着给孩子留出追赶和进步的空间。或听听孩子的想法，与他们一起探讨解决方法，而不是唯成绩论乱贴标签。▲
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