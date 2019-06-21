七个部位最先透露衰老
王海洋 编译
受遗传、激素和阳光照射等影响，有些身体部位最先透露衰老。不过，也有一些方法有效预防。美国《读者文摘》杂志对此进行了总结。
1.双手。对于女性，手是最先产生衰老迹象的身体部位。激素的变化会使手背失去皮肤弹性和水分，导致干皱，也使静脉突出。另外，手露在外面，在阳光照射下可形成老年斑。涂抹防晒霜或者戴上手套，可以阻挡有害紫外线。
2.眼睛。眼周皮肤较薄，晒太阳、斜视、揉眼睛、微笑都会形成皱纹。虽然大多数防晒霜的成分不适合涂抹在眼周，但戴太阳镜可以提供保护。
3.嘴唇。嘴唇周围的细纹通常在眼睛和额头之后出现。常撅嘴、用吸管喝水会加速嘴唇的衰老。
4.脖子。除了涂抹防晒霜可以防止阳光的伤害，还应少低头长时间看手机、驼背。
5.膝盖。膝盖上的皮肤通常先松弛下垂，因为膝盖的骨头突出，有肌腱和韧带，但没有脂肪和肌肉。含有水杨酸和尿素成分的护肤品能去除膝盖部位的死皮。
6.肘部。与膝盖一样，肘部大多是骨头，没有脂肪和肌肉使它们丰满充盈起来。最重要的是，人们倾向于靠在胳膊肘上，重量会给这个区域施加压力。每天涂保湿霜可以使肘部的皮肤恢复活力。
7.头发。大多数人在30多岁时就出现第一根白头发，因为身体此时停止生成色素细胞。50岁的时候，一半人有半数头发会变成灰白色。这些白头发的质地更薄，因为头皮生成的油脂减少，使头发看起来很干枯。▲
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