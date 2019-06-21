富人体内有更多杀虫剂

据英国《每日邮报》报道，富人体内的杀虫剂含量更高，因为他们经常打高尔夫球。此外，他们体内还含有更多汞，因为吃了很多海鲜。不过，由于空气污染和住得离垃圾填埋场更近，穷人体内有更多有毒有害化学物质。

高尔夫球作为一种积极的户外活动，一直以来都被富人推崇。但为了维护高尔夫球场，经营者要喷洒大量杀虫剂和除草剂。因此，打球者在体内积攒了不少杀虫剂。近年来，英国高尔夫球场已着手减少杀虫剂的使用。用来杀死长脚蝇蛆的“毒死蜱”已被禁止使用，多菌灵（用于杀死蚯蚓）也被禁用。▲ （王海洋）