白术治脾胃，用好八个搭档

中国中医科学院西苑医院脾胃病科主任 李振华 □副主任医师 纪太军 李媛媛

白术是一种常用中药，为菊科植物白术的干燥根茎，性温、味苦甘，为补气、健脾、利湿的要药。中医认为，白术尤其善治脾胃病，临床处方中，常将白术与一些药物配伍，以增强药效。

1.白术配茯苓。白术苦甘、性温, 功擅健脾燥湿；茯苓甘淡性平, 利水渗湿、健脾和中、宁心安神, 长于利水渗湿。二者搭配, 健脾燥湿功效更加显著, 可用于治疗脾虚湿困之头晕目眩、胸满腹胀、四肢倦怠、口淡不渴、面黄形瘦、便溏腹泻等病症。

2.白术配鸡内金。鸡内金味甘性平，入脾胃、小肠、膀胱经，其消食化积作用较强，可治疗脾胃虚弱、饮食停滞、食欲不振、消化不良、反胃吐酸、脘腹胀满等症。鸡内金消积化滞，白术补脾和胃，二药搭配对食欲不振、食后不消、倦怠乏力、腹泻便溏等病症效果很好。

3.白术配枳实。枳实味苦辛、性温，能破气、消积、导滞。二药合用为“枳术丸”，具有消补兼施、健脾消痞之功，常用于脾虚食积、食后脘腹胀痛等症，治疗慢性胃炎及功能性消化不良效果很明显。

4.白术配半夏。半夏辛温，功效为燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结；白术性温苦燥，能醒脾化湿、健脾燥湿。两者配伍，能祛湿化痰，善治脾虚痰湿。

5.白术配桂枝。桂枝辛甘性温，可发汗解肌、温通经脉，既驱表之风寒，又可暖脾胃之寒。白术搭配桂枝，常用于治疗脾胃阳虚、寒湿内生、痰饮停滞等症，适用于日常有脘腹痞闷、纳谷不香，或见呕吐、下利便溏、胸胁满闷、头晕心悸等症者。

6.白术配生姜。生姜辛温，解表散寒、温中止呕、温肺化痰效果佳。搭配白术，对于脾胃虚寒、脾胃气虚出现的胃脘冷痛、食少、呕吐者，治疗效果显著。

7.白术配陈皮。陈皮味辛苦、性温，能理气健脾、燥湿化痰。与白术搭配使用，可起到健脾燥湿、理气化痰的作用。

8.白术配黄连。黄连苦寒，功效为清热燥湿、泻火解毒，擅长清脾胃湿热。白术健脾和胃燥湿，搭配黄连，健脾化湿、清热和胃之功增倍，可治疗脾胃湿热、脘腹痞满、恶心呕吐、吞酸嘈杂等。

脾胃病人群在规律用药调理的同时，还要从日常生活入手改善体质，以求治本。饮食要避免辛辣烟酒刺激；心情不好、压力大也会干扰脾胃运化，平时要保持良好的心态，心胸豁达一些。症状较重、病程较长的患者需在医生指导下系统治疗。▲