多吃乳制品，自理能力强
乳类食品有很高的营养价值，牛奶则被誉为健康的终身伴侣。日本九州大学发表在《美国临床营养学杂志》上的一项新研究表明，乳制品摄入较多的老年人自理能力更强，失去日常生活能力的风险较低。
研究人员以859位能自主生活的65岁以上老年人为对象，进行了有关饮食生活的问卷调查，并依据参试者乳制品摄入量多少将他们分为4个组。在随后7年的追踪调查期内，研究团队从日常生活的各个方面对参试者的自理能力进行评定。结果表明，与乳制品摄入量最少的组相比，摄入量最多组“生活无法自理”的风险下降了26%；次多组降低了19%；第3组降低了15%。在基本生活、智力活动、社会交往三大方面的能力评估中，乳制品摄入量最多的老人，得分均明显高于摄入量最少者。
研究人员指出，乳制品中含有优质的蛋白质，长期食用可延缓因衰老导致的肌肉耗失，保持机体活力，因而可以提高老年人自主生活能力。
（夏 普）
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