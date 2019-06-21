近日，德国和瑞士的联合团队研究发现，抑郁和焦虑等精神健康问题可能导致不同形式的过敏。

德国慕尼黑工业大学和瑞士专家组在研究中招募了1782名德国志愿者，他们的年龄在39~88岁，平均61岁。研究人员根据是否患有过敏和患过敏症的类型将参试者分为4组，分别是：不过敏；季节性过敏，如花粉症（占比6.1%）；常年过敏，如动物毛发过敏（占比7.7%）；其他过敏，包括对食物及蚊虫叮咬过敏等（占比13.6%）。随后，研究人员收集了参试者的血液样本，并通过一系列问卷及检测对精神健康和过敏症状之间的联系进行分析，主要考察的是压力、抑郁、一般性焦虑障碍等情况。调查结果发现，生活中伴有一般性焦虑的参试者，大多同时患有季节性过敏，存在精神抑郁问题的人更有可能常年过敏。

美国疾病预防控制中心的数据显示，在美国，过敏已经成为第六大慢性疾病，超过5000万美国人患有过敏，每年用于治疗过敏的花费超过180亿美元。欧洲过敏和临床免疫学会的报告则称，欧洲的过敏人群高达1.5亿。此前曾有研究称，过敏性哮喘、鼻炎和湿疹等过敏反应会增加患者发展成精神疾病的风险，新研究则进一步证实，二者的因果关系是双向的。▲ （徐 蔓）