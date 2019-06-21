情绪不好，人会过敏
徐 蔓
近日，德国和瑞士的联合团队研究发现，抑郁和焦虑等精神健康问题可能导致不同形式的过敏。
德国慕尼黑工业大学和瑞士专家组在研究中招募了1782名德国志愿者，他们的年龄在39~88岁，平均61岁。研究人员根据是否患有过敏和患过敏症的类型将参试者分为4组，分别是：不过敏；季节性过敏，如花粉症（占比6.1%）；常年过敏，如动物毛发过敏（占比7.7%）；其他过敏，包括对食物及蚊虫叮咬过敏等（占比13.6%）。随后，研究人员收集了参试者的血液样本，并通过一系列问卷及检测对精神健康和过敏症状之间的联系进行分析，主要考察的是压力、抑郁、一般性焦虑障碍等情况。调查结果发现，生活中伴有一般性焦虑的参试者，大多同时患有季节性过敏，存在精神抑郁问题的人更有可能常年过敏。
美国疾病预防控制中心的数据显示，在美国，过敏已经成为第六大慢性疾病，超过5000万美国人患有过敏，每年用于治疗过敏的花费超过180亿美元。欧洲过敏和临床免疫学会的报告则称，欧洲的过敏人群高达1.5亿。此前曾有研究称，过敏性哮喘、鼻炎和湿疹等过敏反应会增加患者发展成精神疾病的风险，新研究则进一步证实，二者的因果关系是双向的。▲ （徐 蔓）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn