“滑向鸟巢”——2019年中国轮滑嘉年华暨2019年中国轮滑网络大赛在北京举行
日前，“滑向鸟巢”——2019年中国轮滑嘉年华暨2019年中国轮滑网络大赛启动仪式于北京奥林匹克公园开启。
国家体育总局社体中心、北京奥林匹克公园管理委员会相关领导及中国轮滑嘉年华各运营单位、各分站赛等28位代表与近200名轮滑爱好者共同参与了本次启动仪式。
同期，2019年CHINAFIT北京春季体育与健身大会开幕式在在北京国家会议中心举行。国家体育总局社会体育指导中心轮滑部副主任陈思，CHINAFIT总经理闫四海,广东森海运动用品有限公司董事长林家坤进行了2019年“滑向鸟巢”——中国轮舞大赛线下站签约仪式。
6月19日上午，“动感杯”2019年中国轮滑网络大赛-北京站开赛。参赛队伍经过激烈的比拼，最终石家庄市轮滑协会代表队、rw-star轮滑巡回表演团队、天津市宇辰体育文化传播有限公司“四小花旦”组合获得了比赛的前三名。广东森海运动用品有限公司董事长林家坤为获奖选手进行了颁奖。
据了解，中国轮舞网络大赛第二站将于今年9月2日在西安举办。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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