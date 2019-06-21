夏天带娃游泳 注意用眼卫生

天气越来越热，游泳是夏日遛娃防暑的热门活动项目。然而，游泳池也是感染各种疾病的主要途径之一，常见的疾病就有“红眼病”。南方医科大学南方医院眼科主任于健提醒，6月到9月是红眼病易发季节，务必提醒孩子注意用眼卫生，预防疾病。

6~9月是易发季节

正常情况下，结膜具有一定防御能力，但当防御能力减弱或外界致病因素增加时，将引起结膜组织炎症发生，这种炎症统称为结膜炎。而“红眼病”是人们对具有传染性和流行性的眼睛发红、结膜充血(或出血)、分泌物增多的急性细菌性或病毒性结膜炎的俗称。

于健表示，夏季游泳特别受欢迎，这时候“红眼病”也是眼科门诊中的常见病、多发病。传染性极高，如果开始只有一只眼发病，另一只眼往往也在劫难逃，而小儿生性好动，如不注意预防，往往一个孩子得病很快传染全家等，让人防不胜防。

主要通过接触传染

“红眼病能传染，但并不是像人们所说的那样，只要看上一眼就能被传染。”于健解释，红眼病主要通过接触传染，健康的眼睛只要接触了病人眼屎或眼泪污染过的东西，如毛巾、手帕、脸盆、电脑键盘、书、玩具或门把手、钱币等，就会受到传染，在几小时后或1~2天内发病。其中，最常见的是“眼-手-眼”的传播途径，如果出门在外不注意，比如在公交车上抓过扶手，或者接触过公共场所的用具后手又不自觉地揉眼睛，就可能染病。又或者与红眼病患者处于同一游泳池等，都有可能染病。

因此，于健提醒大家，要注意个人卫生，勤洗手尤为重要。要注意尽量少揉眼，即使手上附着了病菌，只要不接触到眼睛，也不容易被感染。

起病急，早发现早治疗

“红眼病”往往起病较急，感染病毒后多在一两天内就会发病。早期眼睛会有异物感，并且怕光、发痒、流泪，眼部分泌物增多，最典型的症状为结膜充血、眼睑水肿，部分患者会有全身不适、头痛，发热、鼻塞、喉痛等症状。部分孩子在发病时有耳前或颌下淋巴结肿大等。

因此，于健提醒，一旦发现孩子眼睛发红，伴有疼痛和分泌物增多，应及时到医院检查，避免因红眼病导致病情加重和造成疾病传播。同时，由于急性结膜炎的病程一般在7~10天左右，如果没有对症用药，往往易导致角膜的病变，久治难愈。另外，一定要坚持彻底治疗，即使症状消失后，也还要坚持治疗一段时间，以防复发。

预防：游泳要戴泳镜

怎样有效预防红眼病，于健给出四个建议：

1.注意用眼卫生。在红眼病流行期，减少去一些公共场所，如游泳池，公共浴室等。去游泳一定要选择卫生比较好的游泳池，戴泳镜，不戴隐形眼镜。游泳前后最好能滴一两滴抗菌素眼药水，可有效预防“红眼病”。

2.切断传染源。避免接触红眼病患者使用过的物品，如红眼病患者所使用的毛巾、浴盆以及一些公共用具等。

3.常洗手。尤其是从学校幼儿园等公共场所回到家一定要先洗手，注意要用流动的水洗手，手脏千万不要揉眼睛。

4.提高免疫力。多吃蔬菜水果，多喝水，饮食易清淡。很多细菌病毒都是在人体免疫力下降的时候入侵而致病。因此，提高免疫力可以防止很多疾病的发生，包括红眼病。（记者周洁莹 通讯员李晓姗）