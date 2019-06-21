邹燕勤86岁还坚持出诊——“因为病人和学生需要我”

人物小传

邹燕勤，第三届国医大师。初为教师，后随父学医，在中医肾病专业领域承上启下、创新发展，系统创立了邹氏中医肾病学术体系。

如今，邹燕勤年过八旬，仍坚持出诊和教学。对待病人，她轻声慢语、耐心细致，既掌握病患信息，又宽慰病人情绪，有时还做医疗知识的科普；对待学生，她倾囊相授、毫无保留。她不但坚持学习，把握前沿，还注重因材施教，几十年来培养出两代学科带头人。

在江苏省中医院的名医堂里，86岁的国医大师邹燕勤总是柔声细语、气定神闲，好像轻描淡写间便对病症有了应对之策，看似简单柔和的方子却带来意料之外的变化。

薄荷、白菊、枸杞、玫瑰、三七花，在面前的茶杯中浮浮沉沉，各自绽放；诊室外的小阳台上，种植着她精心挑选的薄荷、藿香等植物，在夏日气息中摇曳着生机。

从小熏染

传承父业做中医

在邹燕勤的故乡无锡，水乡岸边、房前屋后，随处可见绿色植物。半个多世纪之前，邹燕勤真正意义上的学术生涯，也是从这些她所喜爱的植物开始的。

1953年，她以优异成绩从高中毕业，被保送至江苏师范学院生物系（后院系调整至南京师范学院生物系）学习，毕业后留校任植物学助教，如愿成为一名“人类灵魂的工程师”。

1962年，国家为保障名老中医的学术传承，在名老中医的子女中挑选继承人。专业相近、聪明好学的邹燕勤成了最佳选择。这一年，她被调入南京中医学院中药系，担任药用植物学教学工作，同时随父临床，同年9月参加6年制医疗系本科的学习。

邹燕勤的父亲邹云翔，1955年出版我国第一部肾病专著《中医肾病疗法》，曾任江苏省中医院院长，是我国现代中医肾病学的创始人，被称为“肾病宗师”。

从小对父亲诊治耳濡目染，并且爱读古文经典的她，熏染出学习中医的兴趣。“我在进行系统理论学习的同时，就开始跟着父亲抄方、出诊。所学的生物和中医两门学科知识，让我面对疾病时，不仅可以用中医思维去思考疾病的诊治，还能从生物学角度更好地理解和认识疾病。”邹燕勤说。

1968年，35岁的邹燕勤毕业后，在江苏省中医院内科一干就是50多年，在中医肾病专业领域被认为是“承上启下的集大成者”，于传承发扬基础上不断创新发展。其所著《邹云翔实用中医肾病学》一书，全面总结了起源于邹云翔、发展于邹燕勤的治肾学术思想和临床经验，系统创立了邹氏中医肾病学术体系。

1986年，她在全国中医肾病学术会议上首次从“正虚邪实”框架下提出慢性肾炎、慢性肾衰两个中医辨证分型新标准，得到业界高度认可，成为当时全国行业标准，并被原国家卫生部、国家药监局收录于《中药新药临床研究指导原则》。

为使中医理论结出丰硕成果，她十分重视科技成果转化。上世纪80年代，她与同事们研制成“邹云翔肾系疾病诊疗与教学经验应用软件”，首开此类课题研究的先河。数十年来，又根据新药研究及临床应用的需要，研制出保肾片、健肾片等多种治疗肾系疾病的药物。已开发成功的参乌益肾片治疗肾衰、黄蛭益肾胶治疗肾炎，均获国家新药证书。

治病救人

问诊常存一片心

作为第三届国医大师，年过八旬的邹燕勤仍坚持每周4次门诊、诊治近百人。虽然进出诊室的患者络绎不绝，却都保持着安静舒缓。不仅她本人讲话轻声慢语，患者们也不高声喧哗，谁的电话铃声响起便会抱歉地挂掉。

门推开了，进来一位70岁左右、愁眉不展的大娘。

邹燕勤用点头微笑来迎接她，让对方放松不少。大娘掏出已经预诊的病历，轻声地说起对病情的疑惑。邹燕勤接过病历耐心地讲解，大娘焦虑的心情得到了放松，谈过病情后又聊到最近时常大腿抽筋、因贪吃了老鸭汤感到脾胃不调，怎么办？邹老一边仔细听一边拿笔记录，然后轻拍了拍大娘的肩膀，咧开嘴笑道：“我都给你调理，都给你开药，放心吧。”大娘一听也轻声笑了出来。

“没想到医生会给我们讲这么多，甚至还解释了一些医学知识。我们听了觉得很踏实，也安心多啦。”大娘的女儿对邹燕勤表示感谢。

在邹老看来，与病人交谈也是看病的一部分，哪怕短短几句话，也能对治病起到重要作用。

一方面，通过聊天沟通、答疑解惑能够安慰病人的情绪、放松患者的神经，一些慕名而来的患者，甚至半开玩笑地说：“看到邹大师第一眼，病情就好了一半。”

另一方面，中医讲究系统性、整体性治疗，看起来是拉家常，实际上掌握了病患的饮食、睡眠、两便等信息，也好对症下药。此外，在病情的讲解问答中，借助深入浅出、通俗易懂的语言，给患者科普了养生知识、树立起健康的生活习惯。

从早上8点到中午12点，邹老看了17名患者，几乎没有时间喝水、上洗手间。但就算再忙碌、再疲劳，她也总是带着温和的微笑、淡定的表情，给人鼓励、教人乐观，告诉患者自己会与他们一起携手攻克肾病难题。对于初诊的患者，她总是问得格外耐心仔细，面对复诊的病人则就像老友见面一样亲切随和。

早已经过了正午时分，还有一名西安来的患者正在等候，他在电视新闻中看到邹大师的故事后专门前来。这位小伙由于患有多个难治病症而不时唉声叹气，邹老一下子看出了小伙的心结，开解他：目前肾功能还是可以的，只要重视和注意，基本不会影响以后的生活和工作，不要紧张和害怕。

在正常诊治完后，时间已过了12点半，家里的阿姨已经来接她了，但邹燕勤并没有忙着离开。她拉着小伙又叮嘱了一席话，劝他即便工作压力再大也不要抽烟喝酒，尽量少熬夜，海鲜和“发”的东西不要吃，离得远就一个月来看一次，每次开一个月的中药回去……关切之情就像对待自己的孩子。

传道解惑

倾囊相授不藏私

“在我这个年纪为何还坚持门诊？因为病人和学生需要我，中医事业的传承也需要我。”邹老说得很坦诚。这间不大的诊室，既是邹燕勤的看诊场所，也是她给弟子们现场教学的课堂。

每当有患者进来，这些弟子们明确分工，有的先询问基本的身体情况，有的记录下口述药方，有的进行电脑录入，更多的则是抄写笔记、拍摄药方。遇到复杂病例，邹燕勤便转过头给大家提问、讲解，互相交流一下心得。如果出诊结束得早，还会就当天案例再讨论一会儿。

“邹老对大家都是倾囊相授、毫无保留的。跟随老师临证抄方，对我来说是锻炼和学习的过程，一点也不觉得辛苦琐碎，反而常常能在看病思路、辨证用药上有新的收获。”邹燕勤国医大师工作室副主任、江苏省中医院肾内科主任医师易岚说，邹老每天坚持收看新闻、学习文献，把握前沿热点，一定要自己吃透弄懂，才拿来与弟子们交流看法。中医是系统性学科，如果遇到不太熟悉的领域，也会谦虚地向年轻后辈请教，她最开心的事情就是学生能超过自己。

同为邹燕勤弟子的省中医院肾内科主任医师仲昱认为，邹燕勤在育人方面重视因材施教：“对于初学者，往往从基础入手，开列书单，讲解本门诊疗特色和优势；对于有一定基础的学生，要求他们多学多悟，在关键之处加以点拨；对于有较多临床经验的弟子们，则要求他们回到学问中去，学以致用。”

年复一年间，桃李遍天下。从上世纪80年代协助父亲指导国内首批中医肾病博士生开始，邹燕勤培养了两代学科带头人。她带教学术继承人、研究生、“优才”、博士后60余人，不少人已成为权威专家、行业学会负责人、重点学科带头人。连续举办数十年的国家和省级肾病研修班，培养了几百名骨干力量，她也被评为全国老中医药专家学术经验继承工作优秀指导老师。

正逢初夏，诊室窗台上的藿香长得正盛。“大家拿去泡着喝，既能祛暑湿，又能健脾刮舌苔。这些小小的植物，对身体有很大好处。”柔柔和和，邹老又开始用拉家常的方式招呼起患者们。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 14 版）