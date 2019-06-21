国家发改委价格监测中心主任卢延纯6月20日在2019中国煤及煤化工产业大会上表示，预计全年CPI同比涨幅会在2%-4%左右，突破3%的可能性不大。他同时表示，前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应的增加，价格将逐步回落。

大部分应季水果蔬菜价格都在回落

CPI同比涨幅处于温和区间

卢延纯指出，一些机构包括很多人的通胀预期开始有所增强，最近国家统计局公布了5月份通胀数据，CPI上涨2.7%，比上个月扩大了0.2个百分点，1-5月份平均CPI同比上涨2.2%，总体上看CPI同比涨幅仍处于温和区间，少数商品价格上涨，我们认为属于短期结构性上涨。

卢延纯介绍，从价格方面看，今年的粮食生产形势良好，今年的夏粮丰收已成定局，所以目前国内粮供应比较充足，价格比较稳定，为总体价格的稳定奠定了比较好的基础。前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应的增加，价格将逐步回落。

从监测的情况看，除苹果、梨等少数的品种以外，近期大部分应季的水果蔬菜价格都在回落，尤其是蔬菜的价格回落的速度非常快，应季的水果上市之后价格也很平稳。由于非洲猪瘟疫情的特殊性，卢延纯表示，判断生猪的价格还在一段时间高位运行，但是根据以往的历史经验，猪肉的零售价格并不会随着生猪价格的上涨而同比例的大幅度上涨。

未来CPI不会出现大幅上涨

预计全年CPI同比涨幅会在2%-4%

从工业品看，美国库存价格有稳定的基础，煤炭、钢材、有色等行业随着我国供给侧结构性改革取得阶段性成果，行业的先进产能逐步释放，环保限产不再一刀切，主要生产原料供应将有所增加。需求方面既面临经济下行压力，又有利益周期调节对冲，工业品价格总体将呈小幅下降走势。从服务价格看，近几年供给经过政府政策的大力扶持和民间资本的不断进入，服务市场的培育和发展比较快，服务价格稳中小幅有升。

“总体而言，不管是从食品工业消费品，或者服务业来看，未来CPI不会出现大幅上涨的局面，至少我个人是这么判断。”卢延纯表示，“我们判断未来粮食价格基本稳定，肉类产品价格将有所上升，工业品价格可能涨少跌多，服务价格将保持稳中小幅上升的走势。”

预计今年5、6月份是全年CPI的高点

此后将会有所回落，年底或有小幅反弹

卢延纯进一步表示，考虑到今年全年受到的影响，低于去年0.2个百分点，结合季节性波动的一般规律，预计今年5、6月份将是全年CPI的高点，此后将会有所回落，年底可能会有小幅的反弹。“预计全年CPI同比涨幅会在2%-4%左右，突破3%的可能性不大，我们目前是这么判断。”卢延纯说，不同地区、不同省份，个别月份同比涨幅有可能会接近3%。“经济指标月度之间出现波动始终存在，全年物价将继续保持总体平稳运行的态势，不会出现大幅上涨的局面。大家要充分看到，我们国家、政府有丰富的宏观调控的政策，大家要相信我们有能力、有信心、有办法加强产、运、储、销各个环节的调控，加强低收入群体的保障，保证供应。”卢延纯说，“我个人认为，过度强化通胀预期没有必要。”（记者 赵新培）