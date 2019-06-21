广州狗狗登记或将免费

昨日，市人大常委会对广州市实施《广州市养犬管理条例》（以下简称《条例》）情况开展集中执法检查。据了解，目前全市累计受理养犬登记11.6万只。

由于近年来市民对于养犬管理费标准和资金去向多有议论，市发改委建议参考外地做法，免征养犬管理费，以提高主动登记的积极性。

目前市政府正按程序开展《条例》修订工作，主要考虑的内容包括实行犬只登记不收费等。广州或将通过立法明确免征养犬管理费。

两年收费1164.58万元 管理费花哪去了？

2009年，广州市养犬管理信息系统正式上线，通过11个区425个宠物医院、宠物店及公安机关办证登记点，做好市民的养犬登记服务工作。

市公安局透露，去年全市受理养犬登记14313只，比2017年13923只上升了3%。截至今年5月，全市累计受理养犬登记116315只，海珠、越秀、番禺、天河、白云及黄埔区登记较多。

与此同时，去年广州推出“广州养犬服务通”小程序，市民足不出户，即可借此完成办理养犬登记和领取电子犬牌等多项养犬业务。值得一提的是，2018年全市通过微信小程序受理养犬登记11514只，占了全年受理总量的80.4%。

对于养犬人而言，最关心的是缴纳的养犬管理费是如何支出。据了解，养犬管理费的征收标准为每只犬第一年五百元，第二年起每年三百元。这笔钱是如何支出的？

会上，政府部门透露，养犬管理费在办理登记或者续期时征收，全部上缴市级财政、纳入预算，实行“收支两条线”管理，并按照首次登记3：2、续期登记1：2的比例进行市、区财政分成。2017年、2018年，全市养犬管理费共收入1164.58万元。

其中，市级实际支出679.97万元，主要用于养犬信息系统开发建设维护升级、市犬只留验所的日常运作，养犬登记牌证的工本费、宣传教育培训费，以及犬只收容、救助、处置等工作相关支出。剩余484.61万元全部划分到各区财政部门， 由各区政府、街道和职能部门纳入预算和使用，主要用于委托受理养犬登记、宣传培训、专业队伍组建，以及犬只收容、救助、处置等工作相关支出。

市犬只留验所：去年有124只犬被领养

针对流浪犬，全国各个城市都设置了救助和收治制度。在广州，犬只留验所便是这些救助或没收的流浪犬的“安身之地”。昨日，市人大常委会在开展集中执法检查时，其中一站前往了市犬只留验所。

留验所位于白云区钟落潭马洞村。走进所内，记者发现有办公区、接收区、隔离诊疗区、留置区、领养区、宣教区和活动训练区等，功能区划分清晰，同时配备了兽医师、驯犬师、犬只护理员等专业人员。

流浪犬进来后，将如何管理？据悉，刚接收进来的犬只会先登记建档，进行初步的体检，再根据犬只的不同病况安排到相应的区域，进行有效的护理。在隔离诊疗期结束后，狗狗会接受免疫、绝育、驱虫和康复护理。

该所工作人员透露，由于被遗弃的狗狗会感觉到压力，有不同程度的焦虑感，因此会尽可能为其提供人性化的护理。最终进入领养区的，都是健康的、适合领养的犬只。

数据显示，去年留验所有124只犬被领养，领养率并不高。“许多来领养的市民还是看颜值、看品种。”工作人员称，所内多数犬只为混种犬，且伴有伤病，经治愈后会留疤，影响“颜值”，建议市民更富爱心领养它们。

据介绍，领养人免费申领，需满足以下条件：年满18岁，拥有住所（可以是租住或自有，若为租住者需出示租住合同，房屋拥有者则需出示如房产证等证件），家里没有养犬。领养成功后，犬只留验所会定期进行回访，防止犬只再次遭遗弃。

声音

现状：“目前受理养犬登记数与实际情况仍有一定的差距。”

建议：

对此，市人大常委会委员、经济工委副主任周慧建议，政府可以通过购买服务的形式，当养犬人在宠物医院为犬只打预防针时，即可办理养犬登记。“这一渠道作用可以发挥起来，养犬人方便了，政府购买服务后宠物医院也有了积极性。”

市民：“登记费高但服务少”“犬只活动公共区域等服务设施相对滞后”。

建议：

市发改委认为，针对现象，为了提高养犬人主动进行犬类登记的积极性，便于加强监管，建议参考外地做法免征养犬管理费。

广州市政府副市长杨江华在会上亦表示，下一步将推进《条例》修订，通过立法明确免征养犬管理费等问题。

市人大代表、省律协副会长庄伟燕建议开展养犬实名登记专项行动，加强已登记犬的公共服务从而提高养犬登记积极性，如联合宠物医院的工作人员，对各社区开展免费注射疫苗、免费绝育、免费培训及犬只办证“一站式”进社区便民服务。

同时，推行犬类“户籍管理制”。“执法人员在各小区设立专门的犬只登记台账，严格落实‘一户一犬一档’，及时登记更新养犬户的具体信息，办理《犬只登记证》。”庄伟燕说，由小区物业对养犬市民进行监督，对不文明养犬的市民，先进行劝导，多次劝导未果的，及时联系执法局进行立案查处。

庄伟燕还建议，公安机关在管理及执法过程中，单独建立养犬违法记录档案，实行积分制管理，发动物业、街道社区积极性，以点带面，提高市民文明养犬整体素质，改善市民生活环境。（何瑞琪）