聚焦女性健康 友邦打通医药险环节推出单病险
6月18日，友邦保险宣布联合微医集团和镁信健康，共同推出友邦单病种保险产品——“守护丽人医疗保险”。
据了解，该款产品聚焦中国女性健康面临的重点风险，关注患者就医全过程中的多个痛点，整合各自领先行业的优势资源，打通就医过程中医、药、险三大核心环节，为群众提供乳腺癌疾病从预防、就医到用药的全流程闭环服务，帮助患者实现“全程健康友保障”，一定程度上缓解国内乳腺癌患者的就医压力。
在举办的“守护丽人医疗保险上市新闻发布会暨百年友邦爱心救助项目启动仪式”上，友邦保险还携手中国人口福利基金会，共同发起“百年友邦爱心救助 – 患者帮扶计划”。同时，友邦保险还将在公司内部发起捐赠，向贫困患者伸出援手。
友邦中国首席客户官姜利民表示，此次发布的“守护丽人医疗保险”正是友邦顺应时代趋势、关注市场需求变化的一次创新。
特色：全程、全面、全方位健康管理与保障
“守护丽人医疗保险”通过整合战略合作伙伴的优质资源，真正实现了从服务“全”流程到用药“全”覆盖。从就医场景来看，“守护丽人”提供从乳腺癌疾病风险评估，到专家门诊安排、二次问诊、住院安排以及心理咨询服务；涵盖从预防到就医的全流程医疗健康管理服务，护航客户就医过程中的每一个环节。从药品供应端来看，产品覆盖目前社保目录内外的5种高价靶向药，客户若罹患乳腺癌，即可获得5种靶向药100%全额给付。
“最大的特色是把医药险和慈善，几个元素放在一个产品里。”姜利民说，“守护丽人医疗保险产品的健康管理服务覆盖了从疾病预防、就医与康复各个阶段，在践行友邦全程健康有保障战略下，产品有一个全程的概念。另外还有一个全面的概念，就是这个产品，既有线上的服务，也有线下的服务。”
未来：更多“小而美”产品与“优而全”服务
在针对不同生命阶段人群的生理特点和健康风险提供针对性服务方面上，姜利民介绍：未来友邦保险会沿着两个方向发展，一是希望继续沿用“守护丽人医疗保险”的模式，针对更多的人群需求进行细分，做更多类似的“小而美”产品。客户的需求在哪里，产品创新就到哪里。二是在基于“守护丽人医疗保险”的创新探索经验上，做“优而全”的产品。把以往传统保险行业无法涵盖的风险覆盖到产品保障中去。同时将整合更多的医药企业，更好的为客户健康管理提供优质医疗与医药服务。”
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