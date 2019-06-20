展现首都城市活力 舞出多彩健康生活

经过先前4天初赛100多支舞队的精彩角逐，6月17日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞北京站决赛圆满收官。

初赛快乐秧歌舞队扇子组字“人民网”

初赛外国友人与华夏之声艺术团模特队合影

广场舞作为一种喜闻乐见的健身形式，深受广大群众的喜爱，是一项值得提倡和发扬的健身项目。如今，广场舞已经成为人们生活的一部分。它真正使百姓走出家庭，全身心投身广场，成为娱乐健身为一体的城市舞蹈。

舞动中国梦让生活更精彩；舞动的中国让世界更精彩。“健康中国”是国家战略，如今，已经与人民日常生活乐趣和谐相融、深入人心。

上午9点，徐徐夏风送来阵阵清爽，广场中央，红色人潮涌动。北京地区初赛中脱颖而出的20支优秀队伍在这里相约。

一遍遍熟悉的旋律、一个个活力四射的面孔。动人的舞步感染着广场的观众，纯朴的笑容表达着对广场舞运动的喜爱。金龙鱼《1:1:1舞出好比例》更传达出要关爱身体，舞出健康的理念。

广场上的观众纷纷为这种“健康美”“阳光美”驻足、点赞、加油！

健康城市是推动健康中国建设的重要抓手。争做“健康中国人”是实现中国梦的强大根基。“健康人”的核心理念是生理健康、心理健康、适应社会良好。北京作为首都，在推动健康城市方面更具有特殊的引领、标杆和示范意义。人民广场舞北京站赛事则是展示城市朝气与活力的一个生动的窗口。健康积极、乐观向上的精神风貌是城市文明气质最美的注脚和最亮丽的底色。

身体健康离不开运动和均衡的膳食营养。

高品质的健康生活，需要运动、营养“两手抓”。这也是作为主办方——人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油，组织广场舞大赛的初衷。希望更多人爱上广场舞，了解膳食营养均衡、吃动平衡的重要性。

决赛前摆pose留影

牛仔短裤、学生袜、超短裙，这些时尚青春的装扮穿在这些阿姨叔叔身上更彰显出别样的活力和蓬勃的生命力。

聚缘健身舞蹈队表演《太极功夫扇》

矫燕柔力球代表队表演《母亲是中华》

太极功夫扇、太极柔力球，英姿飒爽，精神抖擞，挥洒自如，传统养生文化与健身时尚元素相结合，中国范儿十足，展现了队员们追求健康幸福生活的良好精神风貌和身体状况。

北京金色太阳俱乐部表演《我和我的祖国》

三河东岭舞蹈队表演《祝福祖国》

裙角飞扬、花团似锦，大红灯笼，舞出对祖国富强兴旺的祝福，表达着人民生活满满的幸福感、获得感。

炫之缘相约舞蹈艺术团表演《火火的中国红》

炫之缘相约舞蹈艺术团表演的《火火的中国红》，惊艳了全场，你能想到这些手提红灯笼、金穗飞扬、活泼俏丽的“中国妞”原来是一群六七十岁的阿姨们吗？灯笼道具在她们手中表演得出神入化，造型新颖，喜庆十足，台下掌声雷动。

春华万象表演队表演《枸杞花开》

《枸杞花开》虽然舞蹈不多，却展示了春华万象表演队的出色的舞台剧以及朗诵的深厚功底。将一位42年扎根宁夏支教教师的故事演绎得感人肺腑。

老来乐队表演《张灯结彩》

海鹰追梦艺术团表演《芦花》

回龙观龙博开心艺术团表演《吉祥》

北京市昌平区天通艺苑舞蹈队表演《汉服秀（黄鹤楼）》

扭起火热激情的大秧歌、舞出水乡轻盈的诗意、倾听雪山空灵的意境、穿越汉服秀的历史对话……北京赛区，我们见识了古典与现代的碰撞，创新与优雅的融合。广场舞已经超出了字面的意义，承载着更丰富的表达、更多元的视角、更深刻的文化理解与审美。

经过3个小时的竞演，本次北京站决赛成绩揭晓：一等奖：炫之缘相约舞蹈艺术团。二等奖：海鹰追梦艺术团。三等奖：回龙观龙博开心艺术团。优秀奖：北京金色太阳俱乐部、聚缘健身舞蹈队、夏威夷北岸舞蹈队、春华万象表演队、矫燕柔力球代表队、北京舞动广场舞队、靓丽夕阳舞蹈队、天通苑北三区交谊舞队、天宇时装艺术团、荣荣舞蹈队、青青舞蹈队、通惠家园金秋舞蹈队、南星歌舞队、欢聚一堂舞蹈队、三河东岭舞蹈队、文君健身队、西二旗霞飞舞蹈队、北京市昌平区天通艺苑舞蹈队、老来乐队、天通苑日月星辰模特队。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、石家庄、成都、福州、南宁等30个城市的赛事，全国总决赛将在北京鸟巢举办。以舞为媒，以食为缘，吃动均衡。金龙鱼1：1：1，舞出好比例2019人民广场舞大赛已经开赛，我们等你来赛！（崔元苑）