全国食品安全宣传周活动启动

6月18日，由国务院食品安全办、中央文明办、国家卫生健康委、国家市场监管总局等23个部门共同主办的2019年全国食品安全宣传周活动在京启动，本届宣传周以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题。6月18日~30日活动期间，国家层面将开展50多项主题宣传活动。

国务院食品安全办主任、国家市场监管总局局长肖亚庆在宣传周主场活动发言中指出，各地要加强监管执法，下大力气解决群众反映强烈的食品安全问题，加快建设食品放心工程，让人民群众切实感受到身边的食品安全。（首席记者刘志勇）