姚梅芳（左）在为居民义诊。

荒芜的大漠戈壁、恶劣的气候、艰苦的生活条件……提起新疆，不少人脑海里浮现这样的景象。但是，一位来自上海的“白衣天使”，年近七十，却自愿来到新疆最艰苦的地区，用精湛的医护技术和军人的责任担当，在病房、在贫困山区播撒对病患的关爱。她就是姚梅芳，海军军医大学长海医院原护理部主任。

姚梅芳2002年退休后，没有让自己闲下来，参与各种志愿义诊活动成了她最大的乐趣。2009年，67岁的姚梅芳得知上海市老龄委在开展支援新疆的“银龄行动”，想到自己的专业能力仍能发挥余热，便满怀激情地报名参加……

“我虽然年纪大了，但脑子里还有边疆同胞们所需要的医护知识。我想多帮帮他们。”初到新疆，姚梅芳被派到库尔勒市第二人民医院；到了之后，她就马不停蹄地着手开展工作……

一天，医院送来一个早产儿，体重只有860克。因为体重太轻，婴儿连自身体温都无法维持，整个皮肤像纸一样，又薄又脆，一碰就破。医院的儿科大夫纷纷摇头，“这肯定是救不了了！”

可姚梅芳却不信：她先是仔细观察情况，根据患儿体温低、易感染的特点，将他送进暖箱；之后的日子里，姚梅芳每天带着其他护士对患儿进行特殊护理。孩子皮肤太薄，清洗身体的时候极容易弄破皮肤造成感染，她就用纱布一点一点把脏东西擦掉。患儿没法正常进食，姚梅芳就用滴管将营养液一滴一滴喂进婴儿的嘴里。等这一套工作做完，姚梅芳自己常常错过了吃饭时间……就这样，通过20多天的护理治疗，孩子终于出院了。孩子父母的一声“上海阿帕（妈妈）”，让姚梅芳觉得，“患者的健康是对我最好的奖励！”

在新疆，姚梅芳除了在医院指导，还常常到偏远的农村去进行健康教育和义诊。从2009年到2013年，从南疆的喀什到北疆的克拉玛依，她走访数百个乡村，累计行程达8万公里。

“如果只是看病，我们走了之后，经验技术也留不下来。我们要努力‘传帮带’，争取服务更多病人。”本着这样的理念，姚梅芳在新疆各地手把手地将经验知识传授给当地医护人员，以“教学查房”的方式开展临床护理指导，通过深入病房、实地查看等形式指导护理人员查找工作中的薄弱环节，以点带面地带动当地医院开展工作。与此同时，姚梅芳在新疆期间，每周都要进行一次讲座授课，传授自己在急救、儿科护理等方面丰富的医疗护理经验。

在库尔勒期间，医院收治了一位被火车撞成重伤的病人，急救科的医生凭经验觉得肯定救不活了。一位医生想起了姚梅芳讲授过的内容，当即为病人建立静脉通道，然后计算输血量、插导尿管，为病人恢复系统循环，已滑向死亡线的病人被救了回来……“姚主任，按您教的方法，我救回了一条命，感觉真好！”听着这位医生的感叹，姚梅芳“传帮带”的决心更坚定了。

此后每次赴新疆，姚梅芳都为当地医院制定《护理工作绩效考核的方案》，细化了护理工作考核的标准、内容和分级，让自己的经验形成制度，优质的医疗形成常态。“这样，我们在新疆做好‘传帮带’，留下一支不走的医疗队。”姚梅芳骄傲地说。

姚梅芳支援新疆期间，不仅扮演好“白衣天使”，还要做一位“爱心奶奶”。她在喀什泽普县期间遇到两位贫困学生：一位叫杨静；另一位叫阿曼古丽。她们都考入了大学，可家庭十分贫困，无法承担读大学的费用。听说此事，姚梅芳郑重承诺，资助两位大学生每人每月500元生活费，直到大学毕业。

这之后，她常在电话里对两个年轻人说，“要在逆境中崛起，实现人生的自强、自尊。”这两名贫困生和姚梅芳成了“忘年交”，顺利大学毕业了。阿曼古丽还告诉姚梅芳：“我要回到新疆当一名老师，把您带给我的希望的种子，在广袤的大地上播撒得更广！”

因为身体原因，2014年之后姚梅芳已不再前往新疆支援，但她并没有停止参与公益事业的脚步。当年，她被中宣部评为“最美老有所为人物”。现在，姚梅芳还经常参加宣讲，号召更多的军休干部投入支援新疆的事业中……

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 06 版）