四川长宁地震灾区—— 搜救工作基本完成

人民网北京6月19日电 （记者李丽辉、丁怡婷、宋豪新、申少铁）6月19日，财政部、应急管理部向四川省紧急下拨中央自然灾害救灾资金1亿元，用于支持做好四川长宁6.0级地震抗震救灾工作，帮助地方保障受灾群众基本生活。此前，应急管理部调运的5000顶帐篷、1万张折叠床和2万床棉被，已陆续发放到受灾群众手中。

记者19日从四川宜宾市了解到，经森林消防、消防救援、武警部队、矿山救护队、应急民兵及社会救援力量3100余人全力开展人员搜救，目前面上搜救工作已基本完成，现正重点对房屋垮塌严重的废墟进行集中清理，努力确保无一遗漏。

截至19日16时，地震造成243880人受灾，因灾死亡13人，受伤220人，紧急转移安置52931人；经初步核查统计，震区电力、通信、供水、供气和交通设施、生态环境不同程度受到损坏，倒塌和严重损坏的房屋有9532户20185间，灾情还在进一步核查中。

卫生防疫方面，国家、省、市的卫生防疫专家深入长宁县，指导对双河镇水厂的出厂水、末梢水进行采样检测。据初步统计，已对灾区安置点、医疗救治点等重点区域进行清洗消毒的面积约12.75万平方米；正在开展灾后卫生防病知识宣传和健康指导工作，进行心理疏导113人次。目前灾区无重大传染病疫情报告。

截至19日7时，中国红十字会建立临时安置点3个，搭建帐篷110顶，安置受灾群众600余人；红十字帐篷医院设立，救治转运伤病员100余人次；向受灾群众发放救灾家庭包280个、棉被600床、冲锋衣600件、折叠床130个，惠及1040余人。

据介绍，目前受灾群众得到妥善转移安置，生产生活得到有效保障。当地共紧急协调调运帐篷2600顶、床5900张、棉被1.3万床、水和方便面各4000件、面包3000件到长宁灾区，调帐篷2850顶、床7680张、棉被1.3万床、水和方便面各1万件到珙县灾区。

经全力开展灾区基础设施排险加固、隐患排查，目前灾区供水供电供气和通信已基本恢复正常；受地震影响区域没有发生次生突发环境事件，全市生态环境安全可控，饮用水源地环境安全。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 04 版）