灾区已收到多笔捐赠 仍紧缺生活用品等物资
一方有难，八方支援，地震发生后，爱心企业、个人纷纷向灾区捐款、捐物。
雅安市捐赠100万元已到账
据宜宾市人民政府新闻办公室19日消息，全国台企联、台湾相关协会、各界人士情系灾区，分别通过不同形式向灾区受灾同胞表达关心。台资企业康师傅集团、统一企业已分别向长宁县、珙县捐方便面、瓶装水、饮料等救灾物资共计7100件，价值24.58万元。台湾慈济基金会第一批物资5000张毯子、500张折叠床已送达珙县灾区。
此外，雅安市委市政府获悉长宁发生地震灾情后，第一时间主动联系宜宾市财政局，捐赠100万元用于抗震救灾。该笔资金已于6月19日上午9时30分到账。这是宜宾市财政局收到的第一笔“6·17”长宁6.0级地震的政府捐款。宜宾市财政局将及时把该笔捐款拨付地震灾区，帮助受灾群众早日渡过难关，同时代表受灾群众向雅安市表示真诚感谢。
灾区紧缺过渡性安置物品
据长宁县县委宣传部消息，社会各界正积极帮助长宁，各类物资已抵达灾区，目前灾区紧缺过渡性安置物品，主要包括过渡性板房、折叠床、床上用品、充电宝、雨衣雨具、应急照明灯、薄外套、防晒服、常见药品（感冒药等）、2000卷警戒线。
6月19日下午5时许，四川宜宾市“6·17”抗震救灾联合指挥部召开发布会，对于有消息称灾区部分安置点缺少帐篷的情况，指挥部工作人员表示，到19日，抗震救灾的5450顶帐篷已经全部到达灾区，这5450顶帐篷中，有5000顶帐篷是于18日从成都运送往灾区的，19日凌晨所有帐篷已陆续运抵灾区。群众帐篷不够用的问题可在19日晚得到彻底解决。
文/付垚 王天琪 戴幼卿 郭琳琳
捐赠方式
19日下午，长宁县民政局工作人员告诉北京青年报记者，除了长宁县委发布的紧缺物资，目前灾区还紧缺生活用品。如果有爱心人士愿意捐赠，可以直接开车送到长宁县民政局，有专门的工作人员接收，也可以直接邮寄，收件地址：四川省宜宾市长宁县民政局，联系方式：0831-4628178，联系人：刘佳睿。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn