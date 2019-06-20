灾区已收到多笔捐赠 仍紧缺生活用品等物资

一方有难，八方支援，地震发生后，爱心企业、个人纷纷向灾区捐款、捐物。

雅安市捐赠100万元已到账

据宜宾市人民政府新闻办公室19日消息，全国台企联、台湾相关协会、各界人士情系灾区，分别通过不同形式向灾区受灾同胞表达关心。台资企业康师傅集团、统一企业已分别向长宁县、珙县捐方便面、瓶装水、饮料等救灾物资共计7100件，价值24.58万元。台湾慈济基金会第一批物资5000张毯子、500张折叠床已送达珙县灾区。

此外，雅安市委市政府获悉长宁发生地震灾情后，第一时间主动联系宜宾市财政局，捐赠100万元用于抗震救灾。该笔资金已于6月19日上午9时30分到账。这是宜宾市财政局收到的第一笔“6·17”长宁6.0级地震的政府捐款。宜宾市财政局将及时把该笔捐款拨付地震灾区，帮助受灾群众早日渡过难关，同时代表受灾群众向雅安市表示真诚感谢。

灾区紧缺过渡性安置物品

据长宁县县委宣传部消息，社会各界正积极帮助长宁，各类物资已抵达灾区，目前灾区紧缺过渡性安置物品，主要包括过渡性板房、折叠床、床上用品、充电宝、雨衣雨具、应急照明灯、薄外套、防晒服、常见药品（感冒药等）、2000卷警戒线。

6月19日下午5时许，四川宜宾市“6·17”抗震救灾联合指挥部召开发布会，对于有消息称灾区部分安置点缺少帐篷的情况，指挥部工作人员表示，到19日，抗震救灾的5450顶帐篷已经全部到达灾区，这5450顶帐篷中，有5000顶帐篷是于18日从成都运送往灾区的，19日凌晨所有帐篷已陆续运抵灾区。群众帐篷不够用的问题可在19日晚得到彻底解决。

文/付垚 王天琪 戴幼卿 郭琳琳

捐赠方式

19日下午，长宁县民政局工作人员告诉北京青年报记者，除了长宁县委发布的紧缺物资，目前灾区还紧缺生活用品。如果有爱心人士愿意捐赠，可以直接开车送到长宁县民政局，有专门的工作人员接收，也可以直接邮寄，收件地址：四川省宜宾市长宁县民政局，联系方式：0831-4628178，联系人：刘佳睿。