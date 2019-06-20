城市副中心首家三甲医院正式开诊

北京友谊医院（通州院区）经历半年的试开诊后，昨日正式开诊，结束了城市副中心没有三甲医院的历史。目前，通州院区开放床位493张，门诊工作日日均门诊量2400人次，单日最高门诊量2800人次，专家号占比35％。新院区不断探索尝试，提高就诊体验，比如打造智慧医院，四分之三的患者实现全流程自助，在发热和肠道门诊试点自助小微药房，减少患者跑路和排队，对门诊专家号源进行了调整，下午的专家号源比去年增加了近10%。

百余台自助服务机

提供全流程服务

北京友谊医院党委委员、副院长王振常表示，医院正依托“互联网＋”技术，建设智慧医院。院内有100多台自助服务机具，能够为患者提供从购买病历本、建卡、取号，到打印检査检验结果、缴费（支持多种支付方式）、打印发票等门诊全流程服务。目前，通州院区信息化程度较高，门诊预约挂号率达到86％，预约候诊时间精确到半小时，超过四分之三的患者实现了门诊全流程自助。昨天上午11点左右，患者家属李女士正在一台多功能挂号自助机上为婆婆取号。她家住燕郊，对于这家医院的就诊体验，李女士深有感触：“我婆婆患有脑梗，刚给她挂了一个神经内科的号，以前都要去城里的医院看病，路上就得花一两个小时，现在只要半个小时就能来这看病，医院有专业的大夫，而且环境好，信得过。”

发热、肠道门诊

试点自助取药

值得一提的是，为了实现患者少跑路、少排队，结合发热门诊、肠道门诊药品品类少、处方少等特点，通州院区的发热门诊和肠道门诊已经开始试点自助小微药房，目前设备已经开始使用。

在发热门诊的取药处，一台高约两米的自助小微药房十分引人注目。这是由医院信息中心与医学部共同探索打造的自助发药设备，里头存储了108种药物。患者缴费完毕之后，凭借缴费凭条上的条形码，可到这个机器上扫码自助取药。这个自助小微药房通过与就诊系统的对接，调取处方数据，核对患者信息无误后，开始配药及药品核对，核对无误后，会提示患者在取药口取走药品及药品用量指导小条，全流程语音及文字指导操作，方便快捷。医生还会随时更新设备内存储的药物。

王振常说，这一24小时小微自助药房项目的开展应用不仅能提高取药环节的效率、避免人多拥挤造成的病毒交叉感染，还能扩大医疗空间、节省人力成本，从而提高药事服务质量，使药师能够更好地为患者服务。

设155个非空腹采血项

增加下午专家号

通常认为，采血要在早上，还得空腹。不过，北京友谊医院创新检验模式，已有155个检查项目实现“非空腹采血”。“非空腹项目即时采血”，是指针对部分不受一般饮食影响的检验项目，患者不需要刻意空腹来采血，可在医院常规工作时间内的任何时间进行采血操作。

检验服务模式改变后，门诊检验流程也进行了相应的调整。临床医生根据患者的情况开具适用的采血项目，并告知患者哪些项目可通过非空腹采血模式完成检验。患者根据个人实际情况，选择是否进行非空腹采血。若选择非空腹采血，可以在门诊工作时间选择分散在门诊楼2-7层的各个采血室完成采血。

目前，北京友谊医院开展的非空腹抽血项目共有155项，每日的标本量约有300-350管，相应的报告时间至少提前了半个工作日。在此基础上，北京友谊医院还对门诊专家号源进行了调整，如今，下午的专家号源比2018年增加了近10%，使上午门诊就诊的患者得到了分流，有效减少了患者等候时间，改善了患者的就诊体验。

下沉医疗资源

深化属地融合

北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，北京友谊医院（通州院区）是北京市委市政府贯彻落实党中央、国务院关于京津冀协同发展重大战略、服务“一核两翼”的具体措施，也是疏解非首都功能的一个实际行动。北京友谊医院始终把服务患者、改善医疗服务放在突出位置，这也非常符合本次医耗联动综合改革中提出的医疗卫生机构要改善医疗服务的要求。(记者 蒋若静)