北京市调整社保补贴基数及比例

北京市人力社保局昨天发布通知，调整本市社会保险补贴基数及比例。其中，城镇就业困难自谋职业人员，养老保险和失业保险补贴基数调整为最低缴费基数；招用本市高校毕业生、退役士兵等，职工养老保险补贴比例由19%降至16%。

通知指出，按照《关于降低本市社会保险费率的通知》要求，本市自2019年5月1日起，降低职工基本养老保险单位缴费比例，继续阶段性降低失业保险费率；自2019年7月起，调整职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限。

为进一步做好政策衔接，本市将调整鼓励用人单位招用的社会保险补贴和鼓励失业人员自谋职业（自主创业）、灵活就业的社会保险补贴基数及比例。

符合《关于印发〈用人单位岗位补贴和社会保险补贴管理办法〉的通知》《关于用人单位招用本市高校毕业生、退役士兵等人员享受岗位补贴、社会保险补贴有关问题的通知》规定的用人单位，在按规定缴纳社会保险费期间，职工基本养老保险和失业保险的最高补贴基数调整为本市城镇非私营单位和私营单位就业人员平均工资加权计算值的60%，职工基本养老保险补贴比例由19%降至16%，失业保险补贴比例继续为0.8%。（记者 解丽）