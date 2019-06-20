北京市调整社保补贴基数及比例
北京市人力社保局昨天发布通知，调整本市社会保险补贴基数及比例。其中，城镇就业困难自谋职业人员，养老保险和失业保险补贴基数调整为最低缴费基数；招用本市高校毕业生、退役士兵等，职工养老保险补贴比例由19%降至16%。
通知指出，按照《关于降低本市社会保险费率的通知》要求，本市自2019年5月1日起，降低职工基本养老保险单位缴费比例，继续阶段性降低失业保险费率；自2019年7月起，调整职工基本养老保险和失业保险缴费基数上下限。
为进一步做好政策衔接，本市将调整鼓励用人单位招用的社会保险补贴和鼓励失业人员自谋职业（自主创业）、灵活就业的社会保险补贴基数及比例。
符合《关于印发〈用人单位岗位补贴和社会保险补贴管理办法〉的通知》《关于用人单位招用本市高校毕业生、退役士兵等人员享受岗位补贴、社会保险补贴有关问题的通知》规定的用人单位，在按规定缴纳社会保险费期间，职工基本养老保险和失业保险的最高补贴基数调整为本市城镇非私营单位和私营单位就业人员平均工资加权计算值的60%，职工基本养老保险补贴比例由19%降至16%，失业保险补贴比例继续为0.8%。（记者 解丽）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn