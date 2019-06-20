29项民生问题向社会征解决方案

急救如何实现5G远程协作？怎样运用大数据支持地区发展？生活无法自理的老人能否有更好的洗澡浴具？……在昨天上午的双创周活动上，北京市发改委等单位举办2019年问计于民——“创新创业·惠民生”需求解决方案征集活动发布会，来自北京市的18家单位共发布了29项民生问题，面向全社会征集解决方案。

市城市管理委发布了“基于物联网的热水表解决方案”等4项需求；市卫生健康委发布了“北京市区域性基于5G远程急救协作解决方案”需求；北京市丰台区方庄地区办事处发布了“‘掌上四合院’——基层社区治理综合平台”等两项需求；北京昌平科技园发展有限公司发布了“以大数据方式支持回天地区产业促进和职住平衡的解决方案”等两项需求；北京市政路桥管理养护集团有限公司发布了“道路设施病害快速巡查解决方案”需求……会上，来自北京市级部门、基层单位、市属国企的18家单位，分别介绍了需求内容。

据悉，今年活动征集范围扩展到了街道、乡镇、区属国企等基层单位，以及市属国有企业，以搜集更多贴近区域、贴近民生的需求。共有18家单位参与需求发布，最终确定需求发布项目29项，涉及公共服务、环境保护、医疗健康、农业农村等多个领域，全部为新征集项目。

发布会上，北京市发改委高技术处相关负责人介绍说， 本市于2017年首次推出了问计于民——“创新创业·惠民生”需求解决方案征集活动，今年“创新创业·惠民生”活动已是第三届，都是围绕市民普遍关心的热点民生问题。两年以来，活动面向全社会公开征集55个民生问题的解决方案，共征集到226个解决方案，评出34个优秀方案，一批优秀方案已经应用于民生领域，部分正着手启动试点推动应用。

从今天起，广大创新创业者可通过网址（http：//wenji.bkweek.cn/）登录问计于民——“创新创业·惠民生”网络工作平台，或扫描活动二维码查看征集需求，申报解决方案，及时了解相关动态信息。方案征集环节将在12月31日结束，之后活动将进入评审评奖环节。

值得一提的是，据市发改委相关负责人介绍，今年活动将进一步提高评奖标准，按照宁缺毋滥的原则评选出获奖方案，对最终评出的获奖方案进行资金奖励。同时，评奖中也将加大方案转化落地情况、应用推广可行性的权重，同时在获奖项目中选取示范项目，集中力量推广应用，持续跟踪实施情况。

对符合条件的方案，将给予推荐其申报新技术新产品认定等政策支持。加强资金支持和服务保障，着力推动优秀方案在具体应用场景的落地应用；还将通过举办供需对接等专场活动，将优秀方案向国有企业等需求方进行重点推介，在双创周北京会场主题展中对优秀方案进行宣传展示。（记者 林艳）

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十大应用场景项目寻求对接

本报讯（记者 雷嘉）作为2019全国双创周北京专场活动的一部分，昨天，北京市科委发布首批10个应用场景建设项目清单，欢迎各类创新主体与需求单位对接；京津冀三地科协对31项科技成果进行了发布和推介，20余项成果当场达成合作初步意向。

市科委首批发布的10个应用场景建设项目集中在城市建设及精细化管理和民生改善领域，项目一旦落地应用，将极大地改善市民学习、工作、就医、养老等体验。技术和产品主要集中在人工智能、节能环保、新一代信息技术、医药健康和智能制造等高精尖产业领域。

市科委相关负责人表示，将不断完善项目征集、遴选、发布机制，通过场景应用，推动政府创新、企业创新，欢迎各类创新主体积极与需求单位对接。