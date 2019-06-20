不断巩固敬畏生命的价值共识

千百年来，中华民族一次次战胜了天灾人祸，度过了急流险滩，昂首阔步走到今天。我们需要直面灾害，但不必恐惧灾害，在尊重生命的旗帜下，夯实每一个环节，进一步提升防和治的本领，我们有十足的底气说，这是对生命充满了呵护和敬畏，这是以人为本的生动诠释。

6月17日22时55分，四川省宜宾市长宁县发生6.0级地震，震源深度16公里，给人民生命财产造成较大损失。截至6月19日16时，地震共造成长宁县、珙县、高县等区县受灾，受灾人口243880人，因灾死亡13人。（相关报道见A7、A8版）

长宁地震牵动人心，最让人牵挂的无疑是震区民众。从救援被困者，到抚慰遇难者家庭；从救助受伤者，到紧急转移安置灾区群众……每一个环节都带着感情，相关部门用心用力，让受灾群众真切感受到温暖。

人常说“灾害无情人有情”，“人有情”体现在哪里？震后半小时，首支救援力量抵达震中；震后一小时，首名被困人员被成功救出；震后两小时，首批市级专家医疗队抵达震中；震后四小时，首批救援物资到位。既有效率，又有效果，可用反应迅速、高效运转来形容此次的抗震救灾。

我国自然灾害多发频发重发，这是基本国情，无需否认。灾害多发频发重发，并不等于我们无能为力。每一次取得抗击自然灾害的胜利，我们该汲取教训的汲取教训，该总结经验的总结经验，通过制度完善，尽最大努力兴利除弊，保护好公众安全，就是对生命的最大尊重。

长宁地震发生后，宜宾市政府新闻办公室24小时不停止地在微博上发布信息。既发布受灾情况，也发布救援情况，既发布官员行动，也发布受灾群众的状况，各种信息及时、准确而全面，不仅有力满足了公众知情权，更凝聚了人心。政府新闻发布不煽情，在节制中有温度，在温煦中有理性，让人看到了政府部门应有的情怀和素养。

抗震救灾是一项系统工程，包含方方面面。目前人员搜救基本结束，接下来安置受灾群众就是重中之重。据应急管理部消息，从中央救灾物资成都储备库向灾区调拨的救灾物资，已抵达灾区。目前，财政部、应急管理部向四川省紧急拨付中央自然灾害救灾资金1亿元，支持长宁6.0级地震灾区政府做好抗震救灾各项工作。此前有消息称，伤员救治方面，国家卫健委已分三批调派医疗专家和卫生防疫专家抵达灾区。震区基础设施修复也在抓紧进行，长宁县通往震中的7条主要农村道路已经抢通，因塌方、滑坡而封闭的高速公路和国省干线部分道路也在全力抢通。有条不紊，忙而不乱，这是此次抗震救灾给世人留下的另一个深刻印象。

从全力抢通道路，到迅速配备帐篷灯；从安置区群众吃得饱住得暖，到密切关注群众是否感染肠道方面的疾病……相关部门各司其职，各尽其责，一系列措施都发挥了实效，说明了什么？说明我们在长期的抗震救灾中善于梳理总结，在痛定思痛中寻求制度进步，在社会前进中升华治理之道。

对生命的尊重，不只是体现在一次又一次的抗震救灾中，更体现在制度层面的进步。自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日。今年的主题是“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”。无论防还是治，目的都是筑牢生命安全防线。而防和治，正体现出我们面对灾害的正确态度，即不是被动受裹挟，而是主动有作为，在防和治上多一些行之有效的制度设计，生命就更有保障。

同自然灾害抗争，是人类生存发展的永恒课题。不断从抵御各种自然灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高全民防灾抗灾意识，全面提高国家综合防灾减灾救灾能力，这是我们的责任，义不容辞，不可稍有懈怠。

“一个民族在灾难中失去的，必将从民族的进步中得到补偿”。我们不必感谢灾害，但是在灾害中我们提升了应对能力，这就是进步。千百年来，中华民族一次次战胜了天灾人祸，度过了急流险滩，昂首阔步走到今天。我们需要直面灾害，但不必恐惧灾害，在尊重生命的旗帜下，夯实每一个环节，进一步提升防和治的本领，我们有十足的底气说，这是对生命充满了呵护和敬畏，这是以人为本的生动诠释。