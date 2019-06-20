防疲劳驾驶需更多 高科技神器发力

日前，滴滴出行正式公布《滴滴网约车驾驶员防疲劳驾驶规则》。其中短时策略要求，滴滴网约车驾驶员服务时长累计满4小时且之间一次性休息时间不足20分钟的，需下线休息20分钟才能再次上线接单；长时策略要求，司机在达到一定计费时长后休息6小时才能上线，根据不同业务线的特点有所区别。该规则于2017年开始试行，经过多次优化迭代，目前已覆盖全国包括快车、优享、专车、豪华车在内的所有滴滴网约车的驾驶员。

作为出租车和网约车行业首个依托技术手段防止疲劳驾驶的安全规则，上述《规则》之所以在行业内外引起高度关注，主要原因在于，防疲劳驾驶正在成为保障交通安全越来越重要而迫切的任务。公安部交通管理局发布的数据显示，近年来，全国每年因疲劳驾驶引发的交通事故致9万多人死亡或重伤，高速路上20%的事故都缘于疲劳驾驶。疲劳驾驶正在成为继酒驾、毒驾之后的另一个恐怖“杀手”，要求从立法和执法上加大对疲劳驾驶遏制打击力度的呼声日渐高涨。

根据我国《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》《机动车驾驶证申领和使用规定》，连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的，一次扣6分，罚款200元；连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的，一次扣12分，罚款200元。另外，疲劳驾驶如果引发交通事故造成严重后果，驾驶员还要被追究刑事责任。

应该说，法律法规对疲劳驾驶的认定是比较明确的，处罚也比较严厉，然而对于防范、遏制疲劳驾驶行为，法律法规尚无明确、有效的规定。2014年1月起施行的《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，道路货运车辆公共平台负责对个体货运车辆和货运企业的货运车辆进行动态监控，设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，自动提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为。所采取的措施，主要是通过对道路运输车辆的动态监控，及时发现连续行驶超过4小时或停车休息时间少于20分钟的行为，并对驾驶员进行警示与干预。

滴滴网约车驾驶员防疲劳驾驶规则的基本技术原理，与道路运输企业对货运车辆司机进行防疲劳驾驶监控的基本技术原理大体相同。在此基础上，网约车平台运用大数据、云计算等高科技神器，一方面可以针对网约车不同业务线的特点，让防疲劳驾驶的时段策略更加科学合理，另一方面，对网约车驾驶员疲劳驾驶能够进行更有力的监控与约束。在合规政策导致运力紧张的情况下，网约车平台出台防疲劳驾驶规则，很可能令网约车驾驶员业务量减少，收入可能受到一定影响，进而可能影响平台的收益，但为了有效防范遏制疲劳驾驶，受到一些“损失”是值得的。

尽管采用了大数据等先进技术手段，监管措施也在不断完善，但治理疲劳驾驶仍存在诸多执法困难。由于疲劳驾驶行为的复杂性、隐匿性和多变性，目前执法部门缺乏科学完备的监测手段和专业测量工具，通常以驾驶时间作为界定疲劳驾驶的唯一基准，这可能导致对疲劳驾驶行为的测量、认定出现偏差。比如，执法部门并未对驾驶员每天累计驾驶时间做出要求，可能让实际上的疲劳驾驶行为逃脱处罚。又如，目前监测工具不能准确测量驾驶员的精神状态，某驾驶员连续开车不足4小时，但他前一天熬夜了，这种疲劳驾驶该如何有效监控防范？

防范遏制疲劳驾驶，所有的驾驶员人人有责，所有的运输企业、出租车企业、网约车平台家家有责。为此需要更多大数据、云计算、人工智能等高科技神器发力，需要相关企业、行业和交管部门通力合作，不断提高科技研发、制度建设和综合治理水平，最大限度消除滋生疲劳驾驶的土壤。