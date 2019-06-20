广东先天性结构畸形患儿最高可获3万元补助
近年来出生缺陷已成为广东省重大公共卫生问题，如何进一步提高出生缺陷患儿诊断治疗率，破解因出生缺陷致贫返贫是亟须解决的问题。昨日，2019年广东省地中海贫血暨出生缺陷综合防控项目培训班在广州举行。记者从会上获悉，广东省先天性结构畸形救助项目同时启动，广东省妇幼保健院等9家医疗机构成为项目定点医疗机构，6大类72种先天性结构畸形疾病患儿可申请救助，最高可获3万元补助。
据了解，凡是在广东省项目定点医疗机构接受诊断、手术、治疗和康复的贫困患儿，满足临床诊断患有神经系统先天性畸形、消化系统先天性畸形、泌尿系统及生殖器官先天性畸形、肌肉骨骼系统先天性畸形、呼吸系统先天性畸形、五官严重先天性畸形6类72种先天性结构畸形疾病、年龄18周岁（含）以下、医疗费用自付部分超过3000元（含）的贫困患者均可以申请救助。项目根据患儿医疗费用自付部分，一次性给予3000元-30000元补助。
患者法定监护人可通过定点医疗机构提出救助申请，申请时需提交身份证明、疾病和治疗证明、家庭经济困难证明三类申请材料。
项目管理和定点医疗机构：
1.广东省妇幼保健院（项目管理机构、定点医疗机构）
2.广州市妇女儿童医疗中心
3.深圳市儿童医院
4.汕头大学医学院第一附属医院
5.佛山市妇幼保健院
6.粤北人民医院
7.梅州市人民医院
8.中山市博爱医院
9.广东医科大学附属医院（记者王婧 通讯员朱颖贤、刘元铃）
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