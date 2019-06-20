为绿色出行开一路绿灯

近日，交通运输部、国家发改委等12部门和单位联合印发了《绿色出行行动计划（2019~2022年）》（以下简称《行动计划》），要求到2022年，初步建成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系，绿色出行环境明显改善，公共交通服务品质显著提高，在公众出行中的主体地位基本确立，绿色出行装备水平明显提升。

12部门联合发布《行动计划》，足见绿色出行之急迫。据公安部交管局官微最新发布的消息显示，今年以来，全国机动车保有量增加了845万辆，总保有量达到3.35亿辆，机动车保有量及机动车驾驶人数双双再创新高。中国已连续多年成为世界机动车产销第一大国，随之而至的困扰便是机动车污染，它已成为我国空气污染的重要来源。机动车污染防治迫在眉睫，绿色出行便是应对选项之一。

绿色出行，一头系着公众，一头连着政府。于普通公众而言，它首先是一个主观问题。一个人有没有绿色出行意识，直接决定着他的行为是否符合低碳要求。譬如：购车时，是否考虑新能源车或低排量车；出行时，是否优先考虑步行、自行车或公交，是否愿意降低私家车使用强度；驾车时，等红灯是否暂时关掉发动机、加速是否猛踩油门等。其次便是客观，外部条件是否充分。绿色出行的环境是不是友好、对公众是不是有足够的吸引力等，对公众选择的影响巨大。就算愿意骑自行车去上班，可一想到路上要与机动车争道，要在川流不息的车流中左右穿插，一般人都会打退堂鼓。

公众认知提高一分，绿色出行深入一分。绿色出行宣传进机关、社区、校园、企业和乡村，扩大宣传覆盖面和影响力，提高公众对绿色出行方式的认知度和接受度，必要性与重要性显而易见。比宣传更重要的是保障，为绿色出行提供可靠的外部保障，从资源供给、资金支持、制度保障等方面给绿色出行开一路绿灯，使之逐渐成为对公众有吸引力的出行方案。

以道路资源供给为例，大部分城市在道路资源分配中，对机动车非常“友好”，在路权方面给予最高的优先权，而步行和自行车就没那么“幸运”了。倡导绿色出行，就要给绿色出行优厚待遇，要在道路资源分配、路权保障上体现出来。不久前，北京开通了首条自行车专用道，将昌平回龙观与海淀上地软件园连接起来，带了一个好头。步行、自行车、公交是绿色出行的重要方式，必须在道路资源分配中得到充分尊重。

绿色出行需求，不仅是道路，还包括与之相配套的保障措施。以新能源车为例，从生产、销售、上牌到行驶、充电、停车等，每一环节都能感受到政策的温度，这一温度直接决定了行业的冷暖。譬如充电基础设施，如果没有一定规模的充电桩，就会挫伤公众购买与使用新能源车的积极性，传导到终端，势必影响新能源车行业发展前景。要让公众接受新能源车，就要从体验着手，让充电和加油一样容易。因此，城市必须加快构建便利高效、适度超前的充电网络体系建设，尤其是高速公路服务区的充电服务设施建设要按下快进键。

出行方式是社会发展与文明进化的一个侧影。如果说以车代步是一种进步，那么，倡导绿色出行，减少对机动车的依赖，更多选择步行、自行车公交出行，便是一种境界。这种境界的养成，需要多方合力、多管齐下，主观及客观条件都成熟了，绿色出行自然水到渠成。（练洪洋）