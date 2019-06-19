全球人口统计最新报告：世界人口继续老龄化 中国人口将缓慢下降

人民网北京6月19日电（尹莉娜） 日前，联合国发布了关于全球人口统计的最新报告《世界人口展望2019：发现提要》。报告显示，全球人口正在继续增长，而中国人口将进入缓慢下降期，人口结构老龄化趋势继续。

18日，联合国经济和社会事务部人口司和中国人口与发展研究中心在北京联合举办《世界人口展望2019》数据研讨会，会议立足中国和世界1950-2100年人口估计和预测数据，把握人口发展规律，分析人口趋势及其经济社会影响，将中国人口发展问题放到世界的范围内进行思考，强化“人类命运共同体”意识。

未来中国人口将缓慢下降

联合国人口司司长约翰·威尔莫斯（John Wilmoth）在会上介绍，全球人口正在继续增长，2019年全球人口77亿，预计到2050年增至97亿。而根据报告，中国长期以来世界第一人口大国的地位会在不久的将来发生改变。

“从现在开始的未来三十年，中国人口数量会缓慢地下降。”联合国经社部人口司人口事务官员张广宇谈到，“大约在2027年左右，印度人口将会超过中国人口，成为世界人口最多的国家。印度和中国的人口大概都会超过14亿，但是印度人口在继续增加，中国的人口在缓慢地减少。”

研讨会认为，中国十几年后进入人口负增长阶段是必然的趋势，但是在未来二三十年，中国总人口都处于14亿及以上的高峰期，人口总量规模对提升消费能级、支撑细分行业发展、扩大市场容量的有利影响会长期存在；同时在生态保护、绿色发展的大背景下，庞大的人口对经济社会发展和资源环境的压力不容忽视。

人口老龄化继续 养老保障压力增加

除了人口总量的变化，人口结构的变化亦不容忽视。该报告显示，全球人口结构继续老化，其中，中国当前的老龄化率为12.0%，在全世界排第57位；预计2050年为26.1%，排第33位。

报告同时提出，全球人口寿命继续延长，2019年全球人均预期寿命为72.6岁，比1990年提高了8岁，预计到2050年将提高到77.1岁，而目前中国人口平均预期寿命已达77岁。

与会专家指出，随着人口老龄化发展继续、抚养比不断下降和人口预期寿命的延长，我国养老保障体系的压力也越来越大。

“了解人口发展规律、预测人口发展趋势对于实现联合国2030年可持续发展目标至关重要。”中国人口与发展研究中心主任贺丹强调称，中国作为世界上最大的发展中国家，既面临发展中国家消除贫困、促进就业、完善社会保障的挑战，同时也要应对发达国家所面临的老龄化等问题。加强人口监测和战略研究意义重大。