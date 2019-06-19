吕玉波：临床疗效是中医药发展关键 走向世界还需通过科技合作

随着中医养生文化在世界各地的传播，中医药产品和服务越来越受到各国百姓的青睐。但同时，中医药进入欧美国家市场还有很长的路要走。“让中医药在健康中国战略中发挥更大作用，关键是要把临床疗效放在首位。”广东省中医院名誉院长吕玉波指出，“中医药要走向世界有很多模式，但是对世界影响大的还是科技合作。”

（图为广东省中医院名誉院长吕玉波）

临床疗效是中医药传承发展的关键

吕玉波表示，现代科技高速发展，数千年的中医文化能够传承延续就是因为它的疗效。

在他看来，当下影响中医药临床疗效有这样几个因素：

首先是人才问题。“当前能真正按照中医思维，运用中医药为老百姓服务的高水平临床人才还很缺乏。”吕玉波坦言，多年来，广东省中医院致力于培养优秀的中医药人才。培养中医药人才的共识是“读经典，跟名师，做临床”。

为此，广东省中医院从1998年开始就启动了“温书工程”等，要求全院医生每年读一本古籍经典，写读书心得，并进行考核；同时，广东省中医院从2000年起开展“名医工程”，广邀全国知名的中医药名医名家包括国医大师、全国名中医等来院带徒，引进各家中医学术流派，建立中医学术流派工作室，为医生成长成才创造条件；再就是做临床，开展大量的临床实践。

然后要不断挖掘整理中医药精华。据了解，广东省中医院多年来围绕着临床问题不断挖掘、整理中医学宝库中的精华，包括历代经典文献和古今研究成果、全国名中医学术思想和临证经验、本院临床实践经验和规律、中医特色疗法和适宜技术，以及安全、有效的民间单方、验方，充分占有和梳理古今文献、名医经验、自身实践、特色疗法、单方验方等，提高中医药临床疗效。

广东省中医院副院长杨志敏表示，在不断挖掘整理的过程中体会到，一些特色疗法及外治法效果非常好，对于提高中医临床疗效也起到了非常重要的作用。从2009年起，医院每年都与中国中医药科技开发交流中心、中华中医药学会等合作开展“杏林寻宝”活动，把这些奇招、高招整理出来，应用到临床上；并且成立了全国第一家传统疗法中心，来承接这些项目。

还要推动中医思维在临床中的应用。吕玉波表示，中医特别强调辨证论治，强调中医思维在临床中的应用。为此，广东省中医院在全国医院率先成立了中医临床思维研究室，推动中医思维在临床中的应用，提高临床医生运用中医思维解决临床问题的能力。

《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》里面特别强调中医药有三大作用：“在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用。”吕玉波表示，作为中医院，要把中医药的临床疗效发挥到极致，就应该把三个作用都得到发挥。因此，广东省中医院在成立了治未病中心、中医经典病房，探索中医药在治未病、治疗急危重症等方面的效果。2017年底，国家“中医药传承创新工程启动暨培训班”在广州启动，会议集中学习了广东省中医院通过运用中医药治疗危急重症的经验和做法，并现场考察了医院经典病房建设经验。

对外科技合作对中医药走向世界影响最大

“中医药要走向世界有很多模式，比如中医药教育培训、办中医诊所等。但是对世界影响最大的还是科技合作。因为中医药合作要走出去，会有很多障碍。我们的中医师出去了，但没有当地行医资质很难得到当地百姓认可，而且国外对于中医药缺乏足够认识，在国外接受中医药治疗的以华人居多。”吕玉波说，通过对外开展中医药科技创新合作，中外合作进行科学研究，双方共同努力，无论是临床研究，基础研究，还是药物开发，更容易取得共识，对中医药走出去能起到重要作用，广东省中医院近十余年都在致力于对外科技合作。

“与国外顶尖团队进行合作，按国际认可的循证医学方法进行中医药疗效的系统梳理和严格评价，是中医药走出去的重要路径。”吕玉波介绍说。

广东省中医院副院长卢传坚介绍说：“我们和澳大利亚皇家墨尔本理工大学经过十年合作，探索出了一套创新的循证医学整体证据研究方法，能对古今中外的中医药文献进行系统评价和分类推荐。部分研究成果更被国际医学界的指南采纳，比如中医药解决睡眠障碍的证据，被欧洲睡眠指南收录。和瑞典卡罗林斯卡医学院的合作，最开始就从寻找能替代抗生素的方法入手，希望可以找到减少抗菌素使用的中医药方案。起因就是瑞典专家在调研中，发现我院使用中药比较好的科室出现的院内感染率下降，于是，主动提出在这个领域进行合作研究。”

中医药的精华在复方

“中医药的精华在复方。”吕玉波强调说，现在，卡罗林斯卡医学院提出要跟我们合作开展中药复方研究。第一个目标就是自身免疫性疾病，包括了类风湿，强直性脊椎炎，红斑狼疮，特异性皮炎，银屑病等等。我们的目标就是通过合作研究，能提供充分的临床和实验室证据，并按照欧盟药品注册的要求，开发出治疗自身免疫性疾病的中药新药。”

据了解，广东省中医院还跟荷兰乌特勒支大学在中医药科技创新方面开展了合作研究。