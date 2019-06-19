全球人口结构继续老化

《世界人口展望2019》数据研讨会6月18日在京举办，联合国经济和社会事务部人口司司长约翰·威尔莫斯通过实时视频在线，介绍了由联合国经济和社会事务部近日发布的《世界人口展望2019》的主要发现。

《世界人口展望2019》根据对全世界235个国家或地区的历史数据和人口趋势分析，进行了最新的人口预测：全球人口继续增长，2019年为77亿，预计到2050年增至97亿；人口寿命继续延长，2019年全球人均预期寿命为72.6岁，比1990年提高8岁；人口结构继续老化，2019年全球65岁及以上的老年人占全球总人口的1/11，2050年将增加到1/6。当前，中国的老龄化率为12.0%，在全世界排第57位；预计2035年为20.7%，在全世界排第44位；2050年为26.1%，排第33位。

研讨会上，中国人口与发展研究中心主任贺丹指出，中国在十几年后进入人口负增长阶段是必然趋势，但是在未来二三十年，总人口都处于14亿及以上的高峰期，人口总量规模对提升消费能级、支撑细分行业发展、扩大市场容量的有利影响会长期存在。与此同时，在生态保护、绿色发展的大背景下，庞大人口对经济社会发展和资源环境的压力不容忽视。在扶贫攻坚的关键时期，应高度重视欠发达区域的人口发展问题，努力消除贫困，保障营养健康，提高卫生和教育服务的覆盖质量，促进人口资源优势转化为人力资本优势。

本次研讨会由联合国经济和社会事务部人口司、中国人口与发展研究中心联合举办。（记者甘贝贝）