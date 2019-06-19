贵州启动现代医院管理省级试点
贵州省卫生健康委、发改委等7部门近日印发通知，确定在贵州省人民医院等42家医院启动建立健全现代医院管理制度省级试点工作。
近年来，贵州各地围绕建立健全现代医院管理制度进行了一系列改革探索。今年，贵州有4家公立医院进入国家建立健全现代医院管理制度试点。比照国家的做法，贵州启动省级试点工作，在各市（州）推荐的基础上，省卫生健康委、中医药管理局会同有关部门遴选确定了42家公立医院作为首批试点。试点医院将落实全面加强公立医院党的建设，加快推进公立医院体制机制改革，健全完善公立医院治理体系，加快分级诊疗制度建设，全面落实医疗质量安全制度，统筹推进医保支付方式改革，深化药品耗材供应保障制度改革，持续推进便民惠民服务改革，加强公立医院精细化管理等20项重点任务。
据悉，贵州建立了动态调整机制。2019年，凡未实现收支平衡、医疗服务收入占比低于35%、门诊住院患者满意度以及职工满意度未达到全国平均值的试点医院将退出省级试点。到2020年，若未实现人员支出占公立医院业务支出比例较上年提高或高于全省平均值，百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）较上年降低或低于全省平均水平，平均住院日低于全省同级医院平均水平等指标的，将退出省级试点。（记者张晔）
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