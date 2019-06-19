“老药”雷帕霉素有望治疗红斑狼疮

近期，上海交通大学医学院附属仁济医院风湿科主任医师鲍春德与上海巴斯德所研究员张晓明，联合在《风湿病年鉴》上在线发表研究论文。研究发现，系统性红斑狼疮患者体内存在高比例的非典型记忆性B细胞，与狼疮的疾病活动密切相关，提示雷帕霉素可能是系统性红斑狼疮新的潜在有效治疗药物。

众所周知，人体的免疫系统担负着免疫防御、免疫监视和免疫调控等作用，其中正确识别“自我”和“非我”，是免疫系统发挥正常功能的关键特征。如果免疫调节功能紊乱，机体针对“自身”的成分产生异常的免疫反应和炎症，就会患上自身免疫性疾病。

鲍春德介绍，系统性红斑狼疮（SLE）常发生在育龄期女性身上，该病病因复杂，具体发病机制尚未明确，导致目前临床上治疗手段有限。来源于哺乳动物骨髓的B淋巴细胞是一类重要的免疫细胞，疾病条件下可以产生自身抗体，在SLE发生发展中发挥了非常重要的作用。针对B细胞的靶向药物可用于SLE的治疗，然而不加区分地全面清除B细胞也可能带来严重的副作用。因此，寻找B细胞中与疾病相关的特定亚群，并研究他们的功能和致病作用对于精准治疗极为重要。

鲍春德团队联合张晓明课题组利用复杂流式细胞技术和多色免疫组化技术，发现新发未治疗的SLE患者外周血中存在一群非典型记忆性B细胞（AtMs)比例上升的现象。这群细胞具有独特的细胞表型、分子和功能特征，与SLE疾病活动高度正相关，并在狼疮肾炎患者肾组织中高度浸润，提示AtMs是一群具有致病特征的狼疮特异性B细胞。应用高通量测序技术进行深入研究后发现，AtMs中存在雷帕霉素靶蛋白复合物1（mTORC1）信号通路高度活化。

雷帕霉素是智利复活岛土壤中发现的一种由土壤链霉菌分泌的代谢物，是mTORC1特异性抑制剂，目前在临床上主要用于器官移植后的抗排斥反应。既往研究发现，对一些传统治疗效果不佳的活动性SLE患者，雷帕霉素可通过影响外周血中T细胞不同亚群的比例，降低患者疾病活动度，改善疾病病情。本研究发现，应用雷帕霉素可有效阻断AtMs生成，并可有效抑制AtMs分化形成浆细胞和分泌自身抗体，表明阻断mTORC1通路是有效清除体内致病性B细胞AtMs的重要可行策略，进一步提示雷帕霉素可能是SLE新的潜在有效治疗药物。（特约记者袁蕙芸 通讯员叶佳琪）