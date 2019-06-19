俯趴好处多 宝宝多练习

相比起练习爬行和行走，可能很多家长都会忽视到俯趴对孩子发育的重要性。广东省妇幼保健院儿童保健科主任医师柯海劲指出，俯趴可促进宝宝肌肉的发育，让孩子头型更完美，还可以让宝宝认识世界的范围更加广泛，对于宝宝来说，是一项非常重要的运动。

柯海劲介绍，宝宝在俯趴的时候，可以刺激他颈背部及四肢肌肉的发育，这些部位的肌肉发育好了，对他成长过程中的抬头、竖头、翻身、坐、爬、行走等很多运动发育都是有帮助的，能够更好地促进上述后续大运动的发育。

“经常平躺的话，宝宝头部由于压力的作用，会变得扁扁的。”柯海劲说，如果在宝宝清醒状态下，让他翻转过来多俯趴，就可以减少宝宝头部持续受压的机会，让后脑勺不至于变得太过于扁平。此外，当孩子只是平躺时，他看到的只是白白的天花板，最多只是床头挂着的几个装饰物。但如果是翻转过来俯趴时，他视力所及范围就更广了，这将更有利于他更好地认识世界、探索世界。

俯趴也可以让宝宝的机体得到更充分的锻炼。俯趴的过程不仅能提高宝宝的机能，让身体长得更结实，而且还可以消耗宝宝多余的能量，让宝宝不至于长得太胖。宝宝在经过俯趴的运动后，还可帮助宝宝改善睡眠。

怎样能让宝宝更好地俯趴呢？柯海劲指出，从俯趴的时间上来看，一般来说，宝宝在出生一周后就可以开始俯趴了。俯趴时，应选择在白天清醒状态下、两餐奶之间进行，太困了或太饿了都不是俯趴运动的好时机。当然，也不要刚吃完奶就让宝宝俯趴，这样不仅让他感觉不舒服，而且还可能会造成吐奶。俯趴的时候要注意宝宝鼻子不要堵住了。

俯趴时间方面，一般来说，新生小宝宝一次俯趴的时间可能不会太长，随着慢慢长大，他每天能俯趴的次数和时间也会慢慢增加了，到了两三个月后，相比起仰卧，很多宝宝可能会更喜欢俯趴了。只要宝宝在俯趴的时候不会因为不舒服而闹情绪，可以让他趴得久一些。

俯趴的时候，对于小月龄的宝宝，爸爸妈妈可以在颈部轻轻按摩，和小孩互动，或者拿一些玩具在旁边逗一逗他，让他学会把头抬起来，或者随着物体或声音转动头。如果宝宝刚开始还不能很好地把头抬起来，俯趴时因为无法呼吸或看不到而着急，可以把头趴在双手上，帮助他把头撑起一些来。爸爸妈妈不妨也趴下来或蹲下来跟宝宝一起玩耍，增加宝宝对俯趴的兴趣。（记者王婧 通讯员林惠芳）