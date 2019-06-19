被蛇咬伤是小概率却有大风险！

新闻背景

世界卫生组织日前发出警告，全球每年有将近300万人遭毒蛇咬伤，其中8.1万人至13.8万人死亡。该组织发布的首份防治毒蛇咬伤全球战略认定，遭毒蛇咬伤这一可防可治的伤害正呈“隐性流行”趋势，而应对策略之一是大幅增产高质量抗蛇毒血清。

据法新社报道，药物短缺状况在非洲已达危险水平，亚洲也面临着同样的境况。世界卫生组织建议，受毒蛇咬伤影响较严重的国家要加强医护人员培训和知识普及，把蛇咬伤治疗和应对措施纳入全国卫生规划。

民间认为农历五月是五毒（蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍）出没之时，而农历五月乃至整个夏天，被蛇咬伤的患者要比其他季节多一些。现在城市里几乎见不到蛇了，但如果到郊外、山林游玩，仍存在着被蛇咬伤的风险。如果不幸受伤，应该怎么处理你知道吗？

被蛇咬伤尽早注射抗蛇毒血清

前几天，一位60多岁的男性患者抓着手腕匆匆来到急诊室。

“医生，您快看看我的手！我刚才在地里摘菜，没留意被蛇咬了一口！”

“大爷，您需要注射抗蛇毒血清，赶紧去304医院吧！”看着他开始发黑的伤口，我简单处理后郑重建议。

“我用嘴吸过血了！”

“蛇咬伤没那么简单，您听我的赶紧去，免得耽误治疗！”

蛇毒进入人体可导致呼吸系统麻痹、大出血、肾衰竭以及组织坏死，一些中毒者甚至需要截肢。抗蛇毒血清是从免疫对抗一种或多种蛇毒的动物血浆中提取出来的免疫球蛋白或片段，是唯一有效的抗蛇毒药。目前，在北京各大医院中，中国人民解放军总医院第一附属医院（原名：304医院）有抗蛇毒血清，如被蛇咬伤，可首选这所医院就诊。

是否使用抗蛇毒血清是蛇咬伤治疗最重要的决策。被毒蛇咬伤后，越早使用抗蛇毒血清，疗效越好，恢复越快，预后越佳。

用嘴吸毒血不可行

在野外发现蛇，不能盲目驱赶，若找到一根木棍拨动旁边的草木，一般蛇会自行离开。

一旦被蛇咬伤，首要原则是迅速清除和破坏局部毒液，减缓毒液吸收，尽快前往医院。在到医院之前，一些自救方法可以实施。

1、注意避免奔跑和剧烈运动，伤口相对低位（保持在心脏水平以下）。

2、以布带等物包扎伤肢的近心端，减缓毒素回流（每30分钟松一次，每次1-2分钟）；

3、用高锰酸钾或双氧水清洗伤口，如有毒牙残留要拔出毒牙、切开皮肤，促使毒液排出；

4、千万不要用嘴去吸伤口的血液，这样蛇毒可能会从口腔直接进入人体；

5、尽量记住蛇的基本特征，如蛇形、蛇头、蛇体和颜色，有条件的可以拍摄致伤蛇的照片，最好不要企图去捕捉或追打蛇，以免二次被咬。

送到医院后，常规的治疗方式包括抗蛇毒血清注射和对症支持治疗，比如，抗感染、补液支持；对于出血倾向的患者输注冷沉淀，抗休克治疗，对于呼吸抑制的患者进行气管插管及呼吸机辅助通气，并注意保护重要脏器的功能。

夏天避免在野外长时间逗留

蛇咬伤高发在6月至9月，应尽量避免在这一时段于野外长时间逗留。

若要外出驻训，应尽量选择干燥、除去杂草和乱石的宿营地，晚上可在营区周围喷洒雄黄等驱蛇药物。

村民若要外出劳作，或家中有农园的别墅居民，尽量穿长袖长裤并戴上手套防护，菜地、花圃应经常除草。

在山区居住的人更应经常打扫房屋及其周围，保持居住环境干净，减少或清除毒蛇的藏身之所。

（作者：北京市密云区医院急诊科医师）