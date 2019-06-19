垃圾分类呼唤贴心“指南”
晁星
近段时间，许多城市生活垃圾强制分类工作提速，可没想到，这一行动居然催生了一项新业务：代扔垃圾。据报道，不少社区小卖铺老板都做起了“1元代扔垃圾”的生意，支付宝更是上线了“易代扔”功能。一时间“扔垃圾”俨然成了新的商业风口。
说起来，垃圾分类已倡议并推行多年，可对于大多数城市居民来说，过往政策并未给生活带来太多变化。如今，生活垃圾分类驶入“强制”车道，影响不可谓不大。以上海为例，7月1日《生活垃圾管理条例》将正式实施，如果个人混合投放垃圾，最高可罚200元。一时间，“如何扔垃圾”成了网上网下的热议话题，有人费力研究五花八门的“垃圾分类图谱”，也有人嚷着要寻求“代扔”服务。强制分类让市民真正有了危机意识以及参与意识，这无疑是个好的开始，只不过，作为一项全民行动，垃圾分类涉及面广，技术细节很多，光有“强制”恐怕还不够，科学宣传、精准施策等都不可或缺。
垃圾分类号称“最难推广的小事”，而难就难在相关知识十分复杂，“分不厌精、类不厌细”。对此，有网友调侃道，“不难，也就4大类162种而已”。还有人拿实物举例，大骨头是干垃圾、小骨头是湿垃圾；喝完奶茶，珍珠倒到“湿垃圾”桶，杯子放到“干垃圾”桶，杯盖扔进“可回收垃圾”桶……如此种种，不免搞得大伙有些晕头转向。而为了答疑解惑，许多微信公众号使出浑身解数科普。不难发现，要让大家真正掌握垃圾到底该怎么分，要做的还有不少。其中很重要的一条，就是最大限度化繁为简，以更具体、更浅白的方式，把分类之法传播出去。
习惯养成需要时间，垃圾分类也注定会有个循序渐进的过程。眼下，一些城市的小区要求定时定点分类投放，但时间设置却让早出晚归的上班族叫苦不迭；湿垃圾投放错误要求亲手分拣，也让居民们满腹牢骚……垃圾分类是好事，也势在必行，但“以罚代管”解决不了根本问题。在政策推行过程中，相关部门还是要多一些为民服务的意识。比如多考虑实际，照顾到都市人的生活习惯，在上班族集中的小区适当延长晚间垃圾投放时间。同时，也要多多听取民众建议，共议共治共享，这考验着城市精细化管理水平。
“罗马不会一天建成”。政府要更细心、耐心一些，每位市民也要更自觉几分，莫因畏难抵触逃避。各方共同努力，垃圾分类才能深入人心、蔚然成风。
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