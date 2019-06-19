王勇：共筑维护食品安全的坚强防线

新华社北京6月18日电 2019年全国食品安全宣传周主场活动6月18日在京举办，国务委员王勇出席并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强食品安全“四个最严”的一系列重要指示精神，认真落实党中央、国务院的决策部署，加快建立健全食品安全现代化治理体系，全面提升食品全链条质量安全保障水平，以更加扎实有力措施确保人民群众“舌尖上的安全”。

王勇指出，近年来我国食品安全形势总体稳定向好，但各类突出问题和矛盾仍然不少，食品安全治理任重道远。各地区各部门各单位要把“四个最严”作为根本遵循，严格落实食品安全责任制，加快健全食品安全标准体系，持续加大监管力度，严厉打击食品领域违法犯罪，严惩重罚提高食品安全违法成本。要进一步加强食品企业诚信体系建设，落实企业食品质量安全主体责任，引导企业遵纪守法、诚信经营、公平竞争。要推动食品安全社会共治，广泛开展食品安全科普宣传，积极构建人人关心、人人参与、人人维护食品安全的良好氛围。