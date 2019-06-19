胡椒秋葵蛋花汤
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：温中散寒、护胃助消化。
推荐人群：脾胃虚寒、喜欢冷饮冷食、食欲不振等人群。
材料：秋葵3-5根，鸡蛋两个，生姜3片，白胡椒适量（2人量）。
烹调方法：秋葵洗净后去蒂，汆水后捞起沥干，再切片；鸡蛋液打散，再加上适量盐，搅拌均匀；用刀背压碎白胡椒，将生姜、秋葵倒入锅中稍稍煸炒，再加入适量胡椒碎、清水，大火烧开后将蛋液均匀倒入锅中，搅拌片刻，最后加盐调味即可。
汤品点评：近日广东气温渐渐升高，有很多人都喜欢喝些冰镇的饮料、吃一些凉菜消暑，但对于平时脾胃阳虚或素体阳虚人群，进食生冷食物会进一步损伤脾胃阳气，进而导致中焦虚寒，常表现为口淡不渴、疲乏无力，胃脘部偶有隐隐作痛，喜温喜按，容易呕吐腹泻等，这个时候多吃些胡椒有一定的缓解作用。
中医认为，胡椒性热味辛，有温中散寒、下气消痰的作用，特别适合胃寒导致的腹痛泄泻、食欲不振，还有提神开胃的效果。而秋葵则是一种营养价值很高的蔬菜，含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质、果胶和多糖，搭配容易消化的蛋花汤，有帮助消化、抗疲劳、降脂护胃和增强免疫力的作用。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn