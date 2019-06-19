推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：温中散寒、护胃助消化。

推荐人群：脾胃虚寒、喜欢冷饮冷食、食欲不振等人群。

材料：秋葵3-5根，鸡蛋两个，生姜3片，白胡椒适量（2人量）。

烹调方法：秋葵洗净后去蒂，汆水后捞起沥干，再切片；鸡蛋液打散，再加上适量盐，搅拌均匀；用刀背压碎白胡椒，将生姜、秋葵倒入锅中稍稍煸炒，再加入适量胡椒碎、清水，大火烧开后将蛋液均匀倒入锅中，搅拌片刻，最后加盐调味即可。

汤品点评：近日广东气温渐渐升高，有很多人都喜欢喝些冰镇的饮料、吃一些凉菜消暑，但对于平时脾胃阳虚或素体阳虚人群，进食生冷食物会进一步损伤脾胃阳气，进而导致中焦虚寒，常表现为口淡不渴、疲乏无力，胃脘部偶有隐隐作痛，喜温喜按，容易呕吐腹泻等，这个时候多吃些胡椒有一定的缓解作用。

中医认为，胡椒性热味辛，有温中散寒、下气消痰的作用，特别适合胃寒导致的腹痛泄泻、食欲不振，还有提神开胃的效果。而秋葵则是一种营养价值很高的蔬菜，含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质、果胶和多糖，搭配容易消化的蛋花汤，有帮助消化、抗疲劳、降脂护胃和增强免疫力的作用。