四川宜宾全力保障地震灾区药品供应
6月17日22时55分，宜宾市长宁县发生6.0级地震，震源深度16公里。截至6月18日15时30分，地震已造成13人死亡、199人受伤，受灾人口达14万余人，部分水电、交通、通信等基础设施受损。地震发生后，宜宾市市场监管局迅速行动，积极开展抗震救灾工作，全力保障灾区应急药品供应。
据了解，地震发生后，宜宾市市场监管局党委书记、局长聂洪康第一时间组织多个工作组，并连夜带队赶赴灾区，指导和帮助长宁县、珙县市场监管局等区县局开展抗震救灾工作。同时，宜宾市市场监管局立即联系负责宜宾药品储备的重药集团宜宾医药公司和科伦集团宜宾永康医药公司。两家公司迅速启动应急预案，应急车辆满载应急药品、医疗器械立即奔赴灾区。其中，科伦集团宜宾永康公司应急车辆于18日凌晨2时50分到达灾区，重药集团宜宾医药公司应急车辆运输途中受阻，于18日早晨8时到达灾区，两家公司及时将救援药械送达灾区。
宜宾市市场监管局还及时联系地处灾区的长宁县神龙药业公司和恒康医药公司、珙县药业公司和红康医药公司，了解公司灾情、药品库存量，以及县医院药品、医疗器械消耗情况，并通知市内各药品经营企业保持通信畅通，密切关注地震灾情，做好应急药械调运准备。
截至发稿时，宜宾市市场监管局已派出200余人投入抗震救灾一线。根据抗震救灾需要，该局将进一步加大人员投入，全力保障食品药品等重要物资质量及供应，保障灾区群众正常生产生活。
（杜然浩）
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